Encuesta: el escándalo por una millonaria financiación ilegal golpea la candidatura de Flavio Bolsonaro

(Desde San Pablo) - La figura del senador Flavio Bolsonaro, personaje central de la ultraderecha brasileña como candidato en las elecciones presidenciales de octubre, comienza a desmoronarse. Hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, quien apostó a favor del heredero político todo su caudal de partidarios, el legislador hoy se ve directamente involucrado en operaciones realizadas en Estados Unidos, con dinero procedente del banquero brasileño Daniel Vorcaro, dueño del banco Master, quien fue preso en marzo último por causa de gigantescos fraudes que llevaron a la quiebra de la entidad.

Los diálogos entre el parlamentario y el financista, publicados en la edición brasileña del site internacional “The Intercept”, indican la proximidad entre ambos. Todo comenzó hacia fines de 2024, cuando el candidato ultraderechista comenzó a negociar la financiación por parte de Vorcaro de una película sobre la vida del ex mandatario, titulada “Dark Horse”, cuyo estreno está previsto para agosto próximo, días antes de los comicios. El desembolso total prometido por el banquero fue de 27 millones de dólares, de lo cuáles llegó a transferir 10,2 millones a una cuenta en Texas manejada por Eduardo Bolsonaro, ex diputado hijo de Jair y hermano de Flavio, que vive en territorio norteamericano.

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El filme es una biografía de Jair Bolsonaro, que lo retrata como una figura heroica. Su protagonista es el actor Jim Caviezel, célebre por su actuación en la “Pasión de Cristo”. Y el director es el estadounidense Cyrus Nowrasteh, conocido por sus preferencias por tramas a menudo surrealistas. El rodaje comenzó en octubre de 2025, y está basada en el guion que elaboró Mario Frías, secretario de Cultura en el gobierno de Bolsonaro. El libreto gira alredor del triunfo del capitán en 2018 y el apuñalamiento del que fue víctima durante su campaña, en la ciudad de Juiz de Fora. Director y actor estuvieron en Brasil a fines del año pasado para el rodaje de escenas; y en esa oportunidad se encontraron con Daniel Vorcaro y Flavio Bolsonaro en la casa del banquero, en Brasilia.

Ayer llegó a los cines brasileños otra filmación: se trata de un documental de 70 minutos, "La colisión de los destinos", donde la vida del ex mandatario brasileño es relatada por sus hijos y hermanos. Fue proyectada primero en Brasilia, el 15 de abril, ante un público selecto del Partido Liberal (al que pertenece la familia Bolsonaro). Hace apenas dos días atrás hubo también otros preestrenos en Florianópolis (Santa Catarina) el 9 de mayo; en Olinda (Pernambuco) y en Boa Vista (Roraima), donde se reunieron simpatizantes de la ultraderecha.

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Lo cierto es que las vinculaciones del grupo familiar del ex presidente, con el financista preso por delitos de estafa, han provocado una viraje en la tendencia de adhesión al senador Flavio Bolsonaro, que contaba esencialmente con la popularidad paternal. Los partidos centristas que planeaban una alianza con el “bolsonarismo”, decidieron ahora posponer sus decisiones de formar una coalición en torno al candidato. Hay un consenso entre estos grupos políticos sobre los daños que ocasionarán las revelaciones de “The Intercept” sobre el postulante de la oposición. Los dirigentes de estas agrupaciones, como Unión Brasil, Partido Popular y Republicanos, juzgan que es momento de esperar. Temen que nuevas filtraciones compliquen todavía más la carrera del parlamentario, especialmente por cuenta del rechazo de los votantes independientes y de los partidarios de derecha que no son afines a los Bolsonaro. En voz baja dicen que si el apoyo cae, podría haber un cambio de candidato.

Un diputado evangélico Otoni de Paula deslizó entre sus colegas: “Soy de Río y ya sabía que esto iba a estallar en algún momento”. Peor aún, sostuvo: “¿Saben lo que querían hacer? Usar la película de su padre para lavar dinero”. Es una "trompada para la derecha brasileña” añadió para concluir: “Eso es lo que Flávio Bolsonaro nos hizo a todos. Una bofetada en la cara".

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Pero no es nada simple hablar de la sustitución. La derecha en Brasil no ha logrado distanciarse de la extrema derecha ni tampoco fortalecerse. Los dos candidatos en juego, Ronaldo Caiado y Romeu Zema, muestran un muy pobre desempeño relevante en la intención de voto, con un 4% en todas las encuestas.