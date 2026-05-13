Revelan que Flávio Bolsonaro negoció fondos con un banquero preso para una película sobre Jair Bolsonaro

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, actual candidato presidencial e hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, quedó envuelto en una nueva polémica luego de que se conociera que negoció un millonario patrocinio con un banquero hoy detenido por corrupción para financiar una película sobre su padre.

La información fue revelada por el portal Intercept Brasil, que publicó audios y mensajes vinculados a las negociaciones entre el legislador y Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master, actualmente bajo prisión preventiva por un escándalo financiero y político que ya alcanza a dirigentes y magistrados brasileños.

Brasil: un nuevo escándalo de corrupción pone en jaque a un aliado clave de la familia Bolsonaro

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Según la investigación, el banco habría acordado aportar 24 millones de dólares para la producción de The Dark Horse, una película biográfica sobre Jair Bolsonaro producida por un estudio cinematográfico de Estados Unidos. De ese total, más de 10 millones de dólares ya habrían sido transferidos entre febrero y mayo de 2025.

Los audios y los mensajes revelados

Tras la publicación del informe, Flávio Bolsonaro confirmó que mantuvo conversaciones con Vorcaro para conseguir financiamiento privado para la película y defendió la legalidad de la operación.

“Fue un hijo buscando patrocinio privado para una producción privada sobre la historia de su padre”, afirmó el senador en un video difundido en redes sociales.

Sin embargo, la revelación generó fuerte repercusión política porque las conversaciones ocurrieron mientras el empresario ya comenzaba a quedar bajo sospecha en investigaciones judiciales.

En uno de los audios difundidos, Flávio Bolsonaro le reclama al banquero puntualidad en los pagos para evitar problemas con el director estadounidense Cyrus Nowrasteh y con el resto de los productores involucrados en el proyecto cinematográfico, cuyo estreno está previsto para este año.

Además, Intercept Brasil publicó mensajes intercambiados entre ambos en noviembre de 2025, apenas un día antes de la detención de Vorcaro. En uno de ellos, el senador le escribe: “Estoy y estaré siempre contigo”.

El escándalo que golpea al Banco Master

El caso del Banco Master se convirtió en uno de los mayores escándalos políticos y financieros recientes en Brasil. La investigación apunta a una presunta red de corrupción con pagos a funcionarios y dirigentes para obtener beneficios legislativos y regulatorios.

Podrían rebajar hasta 20 años la condena de prisión a Bolsonaro

Hasta ahora, uno de los principales nombres involucrados es el senador Ciro Nogueira, exministro de la Presidencia durante el gobierno de Jair Bolsonaro y aliado histórico del bolsonarismo.

La Policía Federal realizó allanamientos en su domicilio luego de sospechas de que habría recibido pagos mensuales de hasta 100 mil dólares a cambio de impulsar proyectos favorables al banco dentro del Congreso.

Impacto político en plena campaña electoral

La difusión de los audios y mensajes ocurre en un momento especialmente sensible para la política brasileña, a pocos meses de las elecciones presidenciales de octubre.

Desde sectores vinculados al oficialismo de Luiz Inácio Lula da Silva cuestionaron la relación entre Flávio Bolsonaro y el empresario detenido, aunque también surgieron críticas desde espacios opositores de centroderecha.

Uno de los más duros fue el exgobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, quien también busca posicionarse como alternativa electoral dentro del mismo espectro político.

“Recibir dinero de Daniel Vorcaro es una bofetada para los brasileños”, sostuvo Zema, en declaraciones que profundizaron la tensión interna dentro de la derecha brasileña.

LB