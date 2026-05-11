Brasil: un nuevo escándalo de corrupción pone en jaque a un aliado clave de la familia Bolsonaro

La política brasileña volvió a quedar atravesada por un escándalo de corrupción con posibles derivaciones electorales. El senador conservador Ciro Nogueira está en el centro de una investigación judicial vinculada al desaparecido Banco Master, una entidad financiera sospechada de fraude. En ese marco, el caso comienza a impactar en la disputa presidencial que enfrentará al oficialismo de Lula da Silva con el bolsonarismo en 2026.

De acuerdo con los investigadores, Nogueira habría utilizado su peso político para favorecer los negocios del exdirector ejecutivo del banco, Daniel Vorcaro, a cambio de presuntos sobornos y comisiones ilegales.

La causa contra el senador amenaza ahora con generar costos políticos para Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro y principal figura de la derecha brasileña frente a Lula.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Caída de Banco Master de Brasil revela debilidad en otra entidad bancaria

En el complejo entramado del Congreso de Brasil, Ciro Nogueira construyó durante años una posición de enorme influencia gracias a su capacidad para tejer alianzas y acuerdos entre distintos sectores políticos, mientras atravesaba sucesivas denuncias de corrupción que marcaron su trayectoria pública. Ahora, una nueva investigación amenaza con comprometerlo otra vez.

El último jueves, la Policía Federal ejecutó órdenes de allanamiento y secuestro de documentación vinculada a Nogueira, que se convirtió así en el dirigente electo de mayor peso involucrado en las acusaciones vinculadas al Banco Master, una entidad ya desaparecida y bajo investigación por una presunta estructura de fraude financiero.

El senador Ciro Nogueira es investigado por favorecer negocios del Banco Master a cambio de presuntos sobornos

La investigación sobre el Banco Master y las acusaciones contra Ciro Nogueira

Según sostienen los investigadores, Nogueira —quien ocupó la jefatura de Gabinete durante el gobierno de Jair Bolsonaro— habría usado su influencia política para ayudar a Vorcaro a expandir las operaciones del banco a cambio de “ventajas económicas indebidas”.

El senador rechaza las acusaciones y niega haber cometido irregularidades, “especialmente en sus actividades parlamentarias”, según manifestaron sus abogados. Sin embargo, la apertura formal de la investigación contra Nogueira, después de varios meses de sospechas sobre sus aparentes vínculos con Vorcaro, agregó un nuevo capítulo a los escándalos que ya golpeaban al bolsonarismo en plena antesala electoral.

La situación de Nogueira, una de las figuras conservadoras más relevantes del país, comenzó a inquietar al entorno de Flávio Bolsonaro (hijo mayor de Jair), uno de los principales aspirantes de la derecha brasileña para las próximas elecciones presidenciales.

Magistrados del Supremo de Brasil votan mantener preso a Vorcaro y crece presión para que colabore

Flávio Bolsonaro, también senador, calificó las acusaciones de “graves” en un comunicado difundido el jueves pasado y aseguró respaldar una investigación completa. Sin embargo, puertas adentro, dirigentes cercanos al legislador manifestaron preocupación por el impacto político que podría tener el expediente en medio del calendario electoral.

“Es una jugada que obliga a replantearse las cosas para todos los actores principales en el tablero de ajedrez de 2026”, dijo Marcio Coimbra, director de la firma de lobby Casa Política. “Nogueira es el principal nexo entre la base conservadora y la maquinaria legislativa pragmática”.

Quién es Ciro Nogueira y cuál es su vínculo con la familia Bolsonaro

A lo largo de más de 30 años de actividad política en Brasilia, Nogueira consolidó fama de hábil negociador dentro de un Congreso históricamente fragmentado. Proveniente de una familia adinerada del estado de Piauí, el dirigente de 57 años heredó la tradición política familiar y acumuló cuatro mandatos legislativos antes de llegar al Senado en 2010.

Actualmente conduce Progresistas, un partido de centroderecha, y es una de las caras más representativas del Centrao, el conglomerado parlamentario de perfil ideológico flexible asociado desde hace años a la política de acuerdos y negociaciones del Congreso brasileño.

Su alineación política cambió varias veces. Después de respaldar a Dilma Rousseff, sucesora política de Lula, votó a favor del juicio político que terminó con la destitución de la expresidenta en 2016. Más tarde apoyó candidaturas moderadas frente a Jair Bolsonaro en las elecciones de 2018, y posteriormente terminó incorporándose al gobierno del exmandatario. Desde entonces mantuvo una relación cercana con el expresidente y con su entorno político y familiar.

El expresidente Jair Bolsonaro junto al entonces jefe de Gabinete Ciro Nogueira

Guerrilla electoral entre oficialismo y oposición en Brasil: crecen las denuncias de corrupción de unos contra otros

Según documentos judiciales divulgados el jueves pasado, la Policía Federal sostiene que Nogueira aprovechó su influencia política para favorecer a Vorcaro, quien permanece detenido desde marzo tras una segunda captura.

Sobornos, propiedades de lujo y la llamada “enmienda Master”

De acuerdo con la investigación, el senador habría recibido pagos mensuales recurrentes de hasta 500.000 reales —unos 102.280 dólares— por parte del banco. Los expedientes también mencionan el supuesto préstamo de una propiedad de lujo y otros beneficios, entre ellos vuelos internacionales en aviones privados y hospedajes.

Las autoridades además afirmaron que empleados del Banco Master redactaron una propuesta legislativa impulsada por Nogueira en 2024 para multiplicar por cuatro la cobertura del seguro de depósitos de Brasil, llevándola a 1 millón de reales. Dentro del ambiente político y financiero, el proyecto llegó a ser conocido como “la enmienda Master”.

La iniciativa nunca prosperó. Sin embargo, según consta en los documentos judiciales, de haberse aprobado habría multiplicado por seis el volumen de negocios de la entidad financiera y provocado “una verdadera catástrofe en el mercado”.

Con traiciones y chantaje, el Senado le provocó una derrota a Lula

En mensajes de texto incorporados previamente al expediente, Vorcaro definió a Nogueira como “un gran amigo”, aunque el senador relativizó públicamente el vínculo.

Los abogados de Nogueira describieron este viernes como “ridícula” la acusación sobre los pagos ilegales y manifestó su expectativa de que la Justicia levante el secreto bancario “para demostrar que el senador no recibió ningún tipo de compensación”. Además, sostuvo que Nogueira jamás realizó viajes financiados por Vorcaro o por Banco Master.

En sus redes sociales, el senador calificó la investigación como un intento de “manchar mi honor personal” y denunció un “ataque malicioso e infundado”.

Patricio de la Barra advirtió sobre la situación de Jair Bolsonaro: "Plantearon una amnistía amplia"

De manera inesperada, este lunes por la mañana los abogados de Nogueira anunciaron que dejaban de representarlo en el expediente. En un comunicado explicaron que rescindieron el acuerdo “de mutuo acuerdo”. El senador no respondió a nuevos pedidos de declaraciones.

Ciro Nogueira y el antecedente del caso Lava Jato

No es la primera vez que Nogueira enfrenta denuncias de corrupción. En 2020, la Procuración General de Brasil lo acusó de recibir 7,3 millones de reales en pagos ilegales provenientes de Odebrecht —actualmente llamada Novonor—, la constructora involucrada en el megacaso Lava Jato.

El senador rechazó entonces las acusaciones. El expediente llegó al Tribunal Supremo, aunque no terminó en una condena.

Podrían rebajar hasta 20 años la condena de prisión a Bolsonaro

Sin embargo, el escándalo alrededor de Banco Master excede la figura del dirigente conservador, conocido en Brasilia tanto por su influencia política como por su afición al lujo.

La investigación ya derivó en arrestos de empleados del Banco Central de Brasil y además colocó bajo observación al Supremo Tribunal Federal debido a los aparentes vínculos entre magistrados y Vorcaro.

NG/ML