Caída de Banco Master de Brasil revela debilidad en otra entidad bancaria

La liquidación de Banco Master SA dejó al descubierto debilidades financieras en Banco de Brasilia SA, la entidad controlada por la capital de Brasil que ahora enfrenta rebajas de calificación y dudas sobre sus necesidades de capital.

Las autoridades brasileñas afirmaron que BRB, como se conoce a la empresa, compró casi 13.000 millones de reales (US$2.400 millones) en créditos falsos de Master. Más de 10.000 millones de reales ya fueron reemplazados o liquidados, según el banco, pero persisten dudas sobre su fortaleza financiera.

“Lo llamativo en el caso de Banco de Brasilia es el tamaño de la cartera que tuvo que ser reemplazada”, dijo en una entrevista Daniel Girola, analista senior de Moody’s Ratings. “Esto nos indica que hubo una falta de control, una falta de gestión de riesgos”.

Tras una serie de rebajas de calificación luego del colapso de Master, BRB sigue bajo revisión. Moody’s retiró sus calificaciones de la compañía este mes a pedido del propio banco.

Master dependía de la venta de carteras a BRB para enfrentar una crisis de liquidez después de años de rápido crecimiento. Antes de ese apretón crediticio, su financiamiento provenía de inversionistas individuales que compraban valores con garantías del Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Master invertía esos fondos en activos que, según críticos, eran opacos y riesgosos.

Los problemas para BRB

Los problemas se intensificaron para BRB cuando Master fue liquidado el mes pasado y su director ejecutivo, Daniel Vorcaro, fue arrestado y acusado de fraude. Vorcaro, quien niega las acusaciones, ya fue liberado.

En BRB, el director ejecutivo Paulo Henrique Costa fue destituido tras la liquidación de Master y dijo que está dispuesto a cooperar con las autoridades. Declino hacer comentarios para esta nota.

Aunque BRB reemplazó los activos presuntamente falsos de Master, persiste la incertidumbre sobre la calidad de esos activos sustitutos, así como sobre el impacto que tendrá el escándalo en la reputación del prestamista y su futura capacidad de captar fondos.

La cartera de préstamos adquirida por BRB representaba al menos 21% de su libro crediticio a junio, según Moody’s. Fue reemplazada por activos como préstamos corporativos, fondos de inversión en acciones, títulos del Tesoro brasileño y carteras de crédito originadas por Master y Will Bank Holding Financeira SA, en la cual Master posee una participación mayoritaria.

“Esperamos que los reemplazos puedan agregar riesgo de concentración al perfil de calidad de activos de BRB, que de otro modo está compuesto en gran medida por préstamos granulares y productos garantizados”, dijo Moody’s.

Al mismo tiempo, la débil capitalización de BRB y su baja rentabilidad recurrente limitan su capacidad de absorber pérdidas, según la calificadora.

El índice de capital básico del banco, conocido como common equity tier one ratio (CET1), era de 8,1% a junio, según la entidad. El mínimo regulatorio es de 7%. El índice de Itaú Unibanco Holding SA, el mayor banco de América Latina, es 13,1%, mientras que en Banco BTG Pactual SA asciende a 12%.

BRB ordenó una investigación independiente para analizar sus interacciones con Master, según expresó en un comunicado enviado a Bloomberg. También señaló que el banco central supervisó el esfuerzo por reemplazar los préstamos adquiridos de Master, y agregó que es acreedor de la entidad quebrada en la liquidación en curso.

BRB indicó además que su directorio aprobó el mes pasado una solicitud para que el banco actúe como asistente de la fiscalía en el caso Master.

Crecimiento alto, utilidades bajas

BRB había estado creciendo con fuerza en los últimos años. Un banco mediano encargado de la nómina salarial de la capital, la entidad comenzó a expandirse a otros estados de Brasil en 2019, cuando Costa asumió como director ejecutivo tras ser designado por el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha.

La expansión incluyó líneas de crédito como préstamos con descuento en nómina e hipotecas, con financiamiento tanto de inversionistas minoristas como de depósitos judiciales, una fuente barata y abundante.

Pero la estrategia no logró aumentar la rentabilidad de BRB. S&P estimó que el retorno sobre el patrimonio cercano al 26% en el primer semestre probablemente sería más cercano al nivel del año pasado, de 6%, si se excluyera el impacto de las ventas de carteras realizadas para mantener los índices de capital. BRB anunció una oferta de acciones prevista para enero de 2024 que no prosperó, y terminó recibiendo un aumento de capital privado de 1.000 millones de reales en dos tramos, de inversionistas no revelados.

Aun con sus limitaciones de capital, BRB compró carteras de crédito de Master el año pasado en transacciones que ahora son investigadas por autoridades brasileñas. La relación avanzó aún más en marzo, cuando BRB dijo que compraría Master en un acuerdo criticado como nada más que un rescate de una empresa en problemas. El banco central rechazó la adquisición en septiembre.

“Entendemos que prolongar el proceso de investigación debilitará la capacidad de generación de negocios del banco, presionará su rentabilidad y limitará su flexibilidad financiera”, dijo S&P en un informe.

Si fuese necesario, el accionista principal de BRB, el gobierno de Brasilia, inyectaría capital en el banco, según dos personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas porque las discusiones son privadas.

“El gobierno del Distrito Federal está a la espera de la conclusión de una investigación relacionada con posibles pérdidas en BRB para evaluar la necesidad de una inyección de capital en la institución”, señaló el gobierno en un comunicado enviado por correo electrónico. “Además, enfatiza que, de surgir la necesidad y en su calidad de accionista mayoritario de Banco BRB, no escatimará esfuerzos para tomar dicha medida”.

Pero Fitch Ratings Inc. puso en duda cuán efectivo podría ser ese apoyo.

“El proceso de investigación y los procedimientos legales y de supervisión de los que depende el banco hacen que cualquier apoyo, principalmente financiero, por parte del gobierno del Distrito Federal sea más complejo, costoso y políticamente sensible, lo que genera incertidumbre sobre su tiempo, alcance y coordinación”, dijo Fitch en un correo enviado a Bloomberg.

Las repercusiones del escándalo Master se han extendido más allá de BRB. Will Bank también enfrenta dificultades pero evitó la liquidación. Antes de su colapso, Master intentaba vender la fintech y había contratado a la boutique financiera Laplace Finanças. Ese esfuerzo atrajo a Mubadala Investment Co., el fondo soberano de Abu Dabi, y las negociaciones siguen en marcha, según personas familiarizadas con el asunto.

Un representante de Will Bank declinó comentar.

Y Banco Pleno SA, anteriormente Banco Voiter, fue comprado por Master en febrero de 2024 y vendido este año al exsocio de Master Augusto Lima. Lima fue arrestado como parte de la investigación sobre Master y luego liberado. Los rendimientos de los bonos de Pleno alcanzaron hasta 165% de la tasa interbancaria DI el 18 de noviembre, según el periódico Valor Econômico. Los mayores bancos del país suelen pagar menos de 100% del DI.

Pleno afirmó que “mantiene sus operaciones funcionando normalmente, dentro de las regulaciones del banco central, y garantiza la continuidad de todos sus servicios y el cumplimiento de todas sus obligaciones”. La entidad dijo que no mantiene relaciones de asociación con las instituciones financieras bajo investigación.

lm