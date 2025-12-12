Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo de Justicia, ordenó la destitución inmediata de la diputada Carla Zambelli

Luego que la Cámara de Diputados archivara en la madrugada del jueves 11 de diciembre el proceso contra la diputada federal bolsonarista Carla Zambelli, detenida en Italia en espera de su extradición a Brasil, el juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo de Justicia, declaró nula la votación y decretó la destitución inmediata de la legisladora.

Para justificar esta decisión, explicó que "es el Poder Judicial quien determina la pérdida del mandato parlamentario condenado penalmente con sentencia firme, correspondiendo a la Mesa de la Cámara de Diputados, en los términos del 3º del artículo 55 de la Constitución Federal, únicamente declarar la pérdida del mandato, es decir, editar un acto administrativo vinculante. Se trata de un acto nulo, por evidente inconstitucionalidad, ya que se da tanto el incumplimiento de los principios de legalidad, moralidad e imparcialidad, como un flagrante desvío de finalidad".

Además, Moraes decidió que el presidente de la Cámara, Hugo Motta (Republicanos-PB), realice la toma de posesión del suplente de la parlamentaria detenida en Italia en un plazo máximo de 48 horas desde la resolución.

Según Diario Do Grande ABC, la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara aprobó el dictamen que aconsejaba destituir a Zambelli con 227 votos a favor de la medida. El problema fue que no se alcanzaron los 257 exigidos por ley (hubo 110 votos en contra y 10 abstenciones). Por este motivo, la mesa directiva debió archivar el proceso contra la diputada del PL.

La diputada detenida en Italia tiene más de 15 años de cárcel acumulados por dos condenas del Tribunal Supremo Federal: 10 años por invasión del sistema electrónico del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), y 5 años y 3 meses por portación ilegal de arma de fuego y coacción ilegal.

Vicentinho, diputado del Partido de los Trabajadores, cuestionó a los colegas que faltaron al momento de la votación: “Los que se ausentaron lo hicieron para derribar el quórum. Quienes se abstuvieron, prácticamente votaron a favor de ella. No se puede poner en el mismo plano a alguien (en referencia a Glauber Braga) que reaccionó ante una persona después de que su madre fuera atacada y a otra que ya ha sido condenada".

La suspensión de Glauber Braga

Antes que se discutiera lo que ocurriría con Zambelli, los diputados tomaron la decisión de suspender por seis meses a Glauber Braga (Psol-RJ) por pelearse con un integrante del MBL (Movimiento Brasil Libre) en las instalaciones del Congreso Nacional.

Mientras dure esta medida, su escaño será ocupado por Heloísa Helena (Rede-RJ).

