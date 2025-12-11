Megaoperativo en Río: despliegue de mil policías para desarticular células del Comando Vermelho

Un amplio operativo de seguridad volvió a sacudir este jueves el área metropolitana de Río de Janeiro. Cerca de mil agentes, entre efectivos de la Policía Militarizada y de la Policía Civil, irrumpieron en el Complejo do Salgueiro, un extenso conjunto de favelas de São Gonçalo, para ejecutar órdenes de captura contra integrantes del Comando Vermelho, el histórico grupo criminal nacido en las cárceles cariocas.

El despliegue comenzó de madrugada y, según la Secretaría de Seguridad Pública, los equipos fueron recibidos con disparos en distintos sectores del complejo. Aunque se reportaron varios intercambios de fuego, hasta el mediodía no se habían confirmado víctimas ni detenciones.

Una operación marcada por antecedentes letales

La acción forma parte de la segunda fase de la Operación Contención, misma estrategia que a fines de octubre dejó 122 muertos, entre ellos cinco policías, en una intervención en los complejos de Penha y Alemão. Aquella fue la operación policial más letal registrada en la historia reciente de Brasil y generó reclamos de organismos de derechos humanos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Esta nueva etapa tiene como objetivo central cumplir 44 órdenes de arresto contra miembros del Comando Vermelho y avanzar sobre zonas consideradas estratégicas para la facción criminal.

Encuestas: fuerte apoyo al megaoperativo contra el Comando Vermelho, sobre todo en las favelas

Entre los buscados se encuentra Antonio Ilário Ferreira, alias Barricó, de 61 años, señalado como uno de los máximos jefes armados del grupo en São Gonçalo. Ferreira había sido condenado a 27 años de prisión, pero obtuvo un beneficio judicial en 2019 y desde entonces permanece prófugo.

Helicópteros, blindados y barricadas incendiadas

Para ingresar a las zonas más densas del territorio, la Policía utilizó 20 vehículos blindados y dos helicópteros de apoyo aéreo. Uno de los obstáculos más complejos fue la remoción de las barricadas levantadas por los narcotraficantes, algunas de ellas incendiadas para bloquear la entrada de los agentes.

Pese a la resistencia inicial, los operativos continuarán a lo largo del día, con patrullajes y allanamientos en distintos puntos del complejo.

LB / EM



