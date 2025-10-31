Encuestas: fuerte apoyo al megaoperativo contra el Comando Vermelho, sobre todo en las favelas

Atlas Intel, una importante consultora, realizó dos encuestas, una solo en Río de Janeiro y la otra en todo Brasil, para evaluar el efecto que el megaoperativo contra el Comando Vermelho tuvo entre los ciudadanos, obteniendo, entre los resultados, un gran apoyo a la medida entre personas que viven en las favelas.

"La mayor operación de la historia": al menos 64 muertos en un megaoperativo contra el narcotráfico en Rio de Janeiro

El procedimiento policial involucró a unos 2.500 uniformados que irrumpieron en los complejos de Alemao y da Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, usando 32 vehículos blindados, dos helicópteros y drones con el objetivo de combatir al Comando Vermelho, la organización criminal más grande de la ciudad. Por estas horas se cree que hay al menos 130 muertos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La encuesta en Río de Janeiro sobre el operativo contra el Comando Vermelho

Atlas Intel entrevistó a 1.527 personas en Río de Janeiro, del 29 al 30 de octubre de 2025, 52,2% de las cuales eran mujeres y 47,8% hombres. La primera consulta fue “si estaban al tanto del operativo policial contra el Comando Vermelho realizado esta semana en el Complexo do Alemão y el Complexo da Penha, en Río de Janeiro”. Un 99,4% respondió que sí, un 0,6% que no.

Luego les preguntaron si aprueban o desaprueban la operación. El 62,2% aprobó la operación, el 34,2% la desaprobó, y el 3,6% "no sabe". En ese punto, se les pidió a los moradores de favelas que digan si aprueban o desaprueban lo ocurrido: el 87,6% lo aprobó, el 12,1% lo desaprobó, y el 0,3% "no sabe".

A continuación, se les solicitó a los entrevistados que califiquen el desempeño de tres líderes gubernamentales en materia de seguridad pública:

- Presidente Lula: 27% Óptimo, 12% Regular, 59% Pésimo y 2% No sabe.

- Gobernador Cláudio Castro: 36% Óptimo, 17% Regular, 45% Pésimo y 2% no sabe.

- Prefecto Eduardo Paes: 13% Óptimo, 45% Regular, 38% Pésimo y 4% no sabe.

Luego, se les pidió a los entrevistados que, “en general”, dijeran si aprobaban o desaprobaban el desempeño de los siguientes líderes:

- Presidente Lula: 40% Aprueba, 3% No Sabe, y 58% Desaprueba.

- Gobernador Cláudio Castro: 47% Aprueba, 5% No sabe, y 48% Desaprueba.

- Prefecto Eduardo Paes: 45% Aprueba, 11% No sabe, y 44% Desaprueba.

El Gobierno activó un alerta máximo en las fronteras por la guerra narco en Brasil

Sobre el nivel de criminalidad de Río de Janeiro en este momento, el 70% respondió que es “muy alto”, el 25,1% “alto”, el 3,2% “regular”, el 1,7% “muy bajo” y el 0,1% “bajo”.

Luego se les preguntó a los encuestados si el día de la megaoperación, sintieron miedo “debido a la violencia en la ciudad”: El 79,6% reconoció que sintió miedo y el 20,4% aseguró que no tuvo temor.

Sobre el impacto que tendrá este operativo en la seguridad de la ciudad, el 34,4% aseguró que será "muy positivo", el 19,3% "positivo", el 17% "muy negativo", el 15,6% "poco o ningún impacto", el 9,5% "negativo" y el 4,2% se limitó a un "no sé".

Ante el pedido de calificar el nivel de violencia empleado por la policía durante la operación, el 62,3% aseguró que "fue adecuado", para el 34,4% "fue excesivo", y el 3,3% respondió "no sé".

A continuación, se les preguntó a los entrevistados si “¿el saldo de más de 120 muertos resultantes de esta operación refleja la mejor manera de combatir eficazmente el crimen organizado o un objetivo con motivaciones políticas?”. El 51,7% respondió que "refleja la mejor forma de combatir efectivamente el crimen"; el 37% que "refleja una tentativa de hacer política"; el 8,9% que "refleja ambos objetivos"; y el 2,4% dijo "no sé".

Frente a la consulta si “el grupo de 120 personas asesinadas por la policía el martes pasado se describe mejor como criminales o como víctimas”, el 65,1% respondió "criminales", el 27,3% dijo "son al mismo tiempo criminales y víctimas", y el 3,6% contestó "no sé".

Ante la pregunta si están a favor o en contra de más operaciones de este tipo, el 62% respondió “a favor”, el 32% “en contra”, y el 6,1 “no”.

Sobre quien es el principal responsable de la seguridad pública en Río de Janeiro, el 51,5% respondió "el gobierno del Estado de Río de Janeiro", el 42,6% dijo "es responsabilidad igual entre los tres gobiernos", el 3,8% contestó "gobierno federal", el 0,4% dijo "Prefectura de Río", y el 1,7%, "No sé".

Finalmente, preguntaron “¿qué corriente ideológica política tiene las mejores propuestas para combatir la delincuencia?”. El 49,9% respondió "la derecha"; el 22,2%, "la izquierda"; el 16,8%, "ninguno; el 6%, "el centro"; y el 5,2% se limitó a un "no sé".

La encuesta en Brasil sobre el operativo contra el Comando Vermelho

Atlas Intel también hizo una encuesta a 1.089 personas (51,5% mujeres y 48,5% hombres) a nivel nacional, entre el 29 y el 30 de octubre de 2025, para evaluar el efecto de lo ocurrido. Ante la pregunta si aprueban o desaprueban la operación policial contra el Comando Vermelho, el 55,2% aprobó lo ocurrido, el 42,3% la desaprobó, y el 2,5% no sabe. En ese punto, se les pidió a los moradores de las favelas su opinión sobre lo ocurrido: el 80,9% aprueba lo ocurrido y el 19,1% lo desaprueba.

Sobre el desempeño de los siguientes líderes en el área de la seguridad pública las respuestas fueron las siguientes:

- Presidente Lula: 31% "óptimo", el 19% "regular", y el 50% "pésimo".

- Gobernador de su estado: 28% "óptimo", el 36% "regular", y el 35% "pésimo".

- Prefecto de su ciudad: 23% "óptimo", el 51% "regular", el 24% "pésimo", y el 2% "no sé".

Luego les preguntan a los encuestados "¿cómo calificaría la tasa de criminalidad en su ciudad en este momento?". El 38,7% respondió "regular", el 23,5% "alto", el 17,8% "bajo", el 11,1% "muy alto", y el 8,9% "muy bajo".

Consultados si avalan -o no- el nivel de violencia empleado por la policía en la megaoperación de Río de Janeiro, el 52,5% contestó "fue adecuado", el 45.8% respondió "fue excesivo", y el 1,6% se limitó decir "no sé".

Luego les preguntan a los entrevistados si “consideran que el grupo de 120 personas asesinadas por la policía el martes pasado se describe mejor como criminales o como víctimas”. El 51,2% respondió "criminales", el 36,9% dijo "son al mismo tiempo criminales y víctimas", el 8,4% dijo "víctimas" y el 3,4% contestó "no sé".

Sobre si están a favor de más operaciones de ese tipo, el 55,9% respondió "a favor", el 35.3% "en contra", y el 8,8% "no sé".

Frente a la consulta de "¿quién cree usted que es el principal responsable de la seguridad pública en su ciudad?", el 46,4% contestó "Gobierno del Estado", el 41% dijo "igual responsabilidad entre los tres gobiernos", el 10,7% respondió "prefectura", el 1,7% dijo "gobierno federal", y el 0,1%, "no sé".

Finalmente, la pregunta ¿qué corriente ideológica política tiene las mejores propuestas para combatir la delincuencia? El 44,3 contestó "la derecha", el 33,9%, "la izquierda", el 10,4%, "ninguno", el 3,4%, "el centro", y el 8,0% "no sé".

HM