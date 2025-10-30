Patricio de la Barra: “El gran temor en Río de Janeiro es una retaliación del Comando Vermelho”

En diálogo con Canal E, el periodista Patricio de la Barra describió el clima de tensión que se vive en Río de Janeiro tras los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de América Latina.

Brasil entre la calma y el miedo a la retaliación

“Es el gran temor que tiene la población y también las fuerzas del orden de Río de Janeiro, que haya una retaliación por parte del Comando Vermelho”, afirmó De la Barra, al referirse al estado de alerta que se mantiene en la ciudad luego de los violentos enfrentamientos.

El periodista explicó que, tras el operativo, “ya hay una calma, se está recuperando de cierta forma la normalidad, el tránsito fluye y el comercio volvió a abrir después de 48 horas”, aunque persiste el miedo a nuevas represalias.

De la Barra detalló que “ya fueron liberados 100 cuerpos de los integrantes del Comando Vermelho”, cuyos familiares planean “un funeral enorme como protesta al gobernador del estado, Claudio Castro, acusado incluso de genocida”.

El comunicador advirtió que “la población está más tranquila, pero el objetivo es detener definitivamente y extirpar este mal que ha asolado las favelas de Río”, donde 24 de las 27 continúan bajo el dominio de bandas narco. En los enfrentamientos recientes, el Comando Vermelho intentó tomar el control del Complejo de la Pedrera y otras zonas, dejando un saldo de muertes y escenas de extrema violencia.

Impacto político y seguridad regional

Según De la Barra, el conflicto escaló al plano político. “Claudio Castro está siendo cuestionado por el Supremo Tribunal Federal y el Supremo Tribunal Electoral”, señaló, destacando que incluso se evalúa declararlo inelegible para las próximas elecciones.

Sin embargo, varios gobernadores expresaron su apoyo a Castro y “presentaron un proyecto para declarar grupos terroristas al Comando Vermelho y al Primer Comando de la Capital”, lo que marcaría un precedente histórico en Brasil.

“El gobernador de San Pablo autorizó la vuelta al Congreso de Guillermo Derrite para impulsar este proyecto que endurece las penas y refuerza la seguridad nacional”, explicó el periodista, remarcando que la iniciativa busca tipificar a los cárteles como narcoterroristas.

El panorama se complejiza porque, según De la Barra, “Lula da Silva está contrario a que se decreten estas organizaciones como grupos terroristas”, ya que eso “le permitiría a Estados Unidos y a otros países participar en la captura de ellos”.

Además, advirtió sobre las consecuencias regionales: “Ya hay un refuerzo en la frontera argentina, paraguaya y colombiana, porque unos 300 narcotraficantes lograron huir del operativo”, dijo.

En cuanto a la disputa política de fondo, De la Barra enfatizó: “Lula da Silva quiere centralizar todo el aparato de seguridad en Brasilia, pero los gobernadores no están dispuestos a aceptar perder autonomía en la lucha contra el narcotráfico”.

Finalmente, el periodista recordó un dato sensible: “Lula tiene muy buenas amistades con el Comando Vermelho; durante su campaña subió al morro de Alto Alemán con el gorro del CX, símbolo del grupo que domina ese sector”.

Con elecciones generales en el horizonte, el analista concluyó que “todos los actores políticos buscan sacar rédito de lo que está ocurriendo en las favelas”, mientras Brasil intenta contener un conflicto que ya trasciende sus fronteras.

