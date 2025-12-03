La Tarifa Zero es hoy uno de los debates más fuertes de Brasil en materia de movilidad y justicia social. La idea es garantizar transporte público gratuito como derecho social, al nivel de la educación y la salud. Su recorrido es largo, lleno de luchas sociales, resistencias políticas y experiencias exitosas que hoy ya alcanzan a 9 millones de brasileros. Jilmar Tatto, diputado federal de Brasil y Lafaiete Neves, doctor en economía y profesor universitario, explican en detalle el proyecto de Tarifa Zero en Brasil.

La primera experiencia de Tarifa Zero en Brasil surge en los 90, desde la mayor ciudad del país, São Paulo, con 12 millones de habitantes en la ciudad y 22 millones en la región metropolitana, la entonces alcaldesa Luiza Erundina envió a la Cámara Municipal un proyecto para implementar Tarifa Zero. El proyecto fue derrotado por la presión de los empresarios del transporte, pero se transformó en una bandera histórica.

El estallido de 2013

En 2013, Brasil vivió una de las mayores movilizaciones del siglo XXI. El estallido que comenzó por el aumento de tarifas de colectivos en São Paulo y se expandió por todas las grandes ciudades. Aquella rebelión masiva volvió a instalar la Tarifa Zero como demanda popular y lograron que las empresas no realicen el incremento.

En 2022 el diputado federal y vicepresidente del PT Jilmar Tatto, ex secretario de Transportes de São Paulo, creó el Billete Único, que permitía a la población pagar una única tarifa y viajar en varios transportes dentro de un período determinado. Este sistema demostró que cambiar estructuras y abaratar costos es posible, preparando el terreno conceptual para la Tarifa Zero.

La enmienda Constitucional 90 del año 2015

En 2015, la diputada federal Luiza Erundina logró la aprobación de la Enmienda Constitucional 90, que modificó el Artículo 6º de la Constitución Federal de Brasil.

Desde entonces, el transporte pasó a ser un derecho social, junto con educación, salud, vivienda y seguridad. Esto abrió la puerta legal para exigir transporte gratuito en todo el país.

En entrevista con Modo Fontevecchia, Lafaiete Neves, doctor en economía y consejero del Consejo de Movilidad y Urbanismo de Brasil, sostiene que la Constitución habla del derecho de todo ciudadano de ir y venir por todo el territorio nacional y cuando el transporte depende del bolsillo del usuario, ese derecho queda negado para millones.

“En muchas ciudades grandes, 30% de la población se ve obligada a caminar porque no puede pagar un boleto", aseguró.

Son 138 ciudades con Tarifa Zero

Antes incluso de existir una ley nacional, los municipios comenzaron a avanzar solos. Hoy existen 138–140 ciudades brasileñas con Tarifa Zero, entre ellas:

Maricá, en Río de Janeiro es una gran ciudad con sistema robusto y empresa pública.

Ciudades del Paraná como Rio Branco do Sul, Almirante Tamandaré, Paranaguá y Matinhos. La Región Metropolitana de Fortaleza .

Teresina es un caso destacado porque la Tarifa Zero incluye metro.

Otras ciudades combinan colectivos, trenes y hasta transporte fluvial gratuito. En total, más de 6 millones de brasileños ya viven con transporte gratuito.

El sistema tripartito de la enmienda 25/23

El financiamiento es el principal punto de debate. Las propuestas incluyen: Sistema tripartito (PEC 25/23) impulsado por Luisa Irundina que está en trámite en el Congreso. El sistema gratuito universal sería financiado por el Gobierno federal, los Gobiernos estaduales y Municipios. También tendría control social al estilo del SUS (Sistema Único de Salud).

El diputado federal y vicepresidente del PT, Jilmar Tatto, autor del libro “Tarifa Zero, embarque nessa ideia” presentó un proyecto en el que propone que los empleadores aportarían un monto fijo mensual por trabajador a un Fondo nacional de movilidad.

“São Paulo, con 900.000 trabajadores formales, un aporte de R$100 por mes generaría R$90 millones mensuales, suficiente para cubrir todo el sistema actual”, señaló.

Tatto también sostiene que otras posibles fuentes de financiamiento son las multas, impuestos a vehículos privados, enmiendas parlamentarias y fondos específicos.

Beneficios económicos, sociales y ambientales

El vicepresidente del PT explica que los estudios y experiencias reales en los municipios donde ya es una realidad la Tarifa Zero muestran que el comercio local aumenta sus ventas entre 25% y 30%. El dinero que antes se gastaba en pasajes vuelve a circular en la economía.

Se eliminan barreras para ir al médico, estudiar, buscar trabajo o visitar familia. Las personas recuperan la ciudad, pueden disfrutar de parques, plazas, cultura, oportunidades.

Menos autos, es menos contaminación, menos embotellamientos. Menos accidentes, menos gastos en salud pública.

El desafío político, voluntad y presión social

De la lucha y el desafío político es conocedor Lafaiete Neves, autor del libro “Tarifa Zero, de décadas de luta ao sonho posíivel”. Lo aconseja como manual para acompañar el camino hacia la gratuidad del boleto y conocer la historia detrás de este movimiento.

Aunque el concepto es ampliamente aceptado, muchos candidatos y alcaldes evitan comprometerse con la Tarifa Zero. Los movimientos sociales insisten en una consigna clara: “No votes a candidatos que no defiendan la Tarifa Zero”-

En Brasil la Tarifa Zero dejó de ser una utopía. Es un proyecto con historia, base legal, viabilidad económica y experiencias concretas en 138 ciudades.

Esros municipios demostraron que es posible, solo hace falta voluntad política para que el derecho a ir y venir, garantizado en la Constitución, sea una realidas para todos los brasileros.