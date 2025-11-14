Transporte urbano: tras seis meses, actualizan la tarifa y el boleto costará 1.720 desde este sábado

El boleto del transporte urbano en la ciudad de Córdoba aumentará su valor desde las primeras horas de este sábado, según confirmó la Municipalidad. La nueva tarifa llevará el precio del pasaje a $1.720, en el marco de un incremento del 8,8% que responde al sostenido aumento de los costos operativos del sistema.

El último ajuste tarifario se había realizado en mayo, cuando el boleto pasó de $1.200 a $1.580 tras la implementación de la tarjeta SUBE. Desde entonces, los costos del servicio, incluyendo combustibles, insumos y rubros salariales, crecieron más de un 30%, lo que motivó esta nueva actualización.

La Municipalidad explicó que la tarifa convenida para el usuario mantiene un valor inferior al “valor técnico” del sistema, estimado en $1.955. Esto significa que el municipio continuará destinando recursos para subsidiar parte del pasaje, en un contexto donde la eliminación del Fondo Compensador del Interior por parte del Gobierno Nacional redujo los aportes destinados al transporte público.

Según el Ejecutivo local, este esfuerzo busca sostener el funcionamiento del sistema urbano y priorizar a los sectores más afectados por la situación económica, evitando trasladar los incrementos completos al usuario.

¿Qué pasa con la Tarifa Social Federal?

Un total de 134 mil usuarios con atributos de la Tarifa Social Federal en su tarjeta SUBE abonarán $774 por boleto, lo que representa un descuento del 55% sobre el valor general. Este beneficio alcanza a jubilados, pensionados, personas con discapacidad, trabajadoras de casas particulares, titulares de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, pensiones no contributivas y programas sociales, entre otros.