El boleto del colectivo aumenta un 10% en el AMBA: cuánto costará y qué líneas estarán incluidas

Las tarifas de los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentan un 9,7% a partir de este lunes, suba que suma a los ajustes que se producen en las líneas bonaerenses y las de la Ciudad. De esta forma, el boleto mínimo de las líneas de jurisdicción nacional costará $495 pesos.

El Gobierno resolvió este aumento y formalizará la decisión mediante la publicación del Boletín Oficial de comienzo de semana. La medida empezará a regir desde la publicación de la resolución: el aumento se aplicará a todos los colectivos que cruzan la avenida General Paz o el Riachuelo.

La Asociación de Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) explicó en un comunicado: “Es importante señalar que, en modo alguno, este ajuste implica una mejora en la economía de las empresas, ya que el todo ajuste de tarifa es descontado de los subsidios, que lamentablemente sigue siendo la mayor parte de los ingresos de las empresas”.

Asimismo, apuntaron: “En 2015, el sistema del AMBA recibía unos $400.000 millones mensuales (a moneda de hoy) entre recaudación y subsidios, frente a los $270.000 millones mensuales que en promedio reciben por mes durante este 2025. Es decir, se perdió un tercio de los ingresos".

“Es importante analizar las cifras compuestas (tarifas + subsidios) para así evaluar la realidad de los recursos que recibe el sector para sostener los servicios”, concluyó la entidad a través de X.

Cuánto costará viajar a partir del lunes

Las líneas de colectivos del AMBA que dependen de Nación tendrán un nuevo ajuste a partir de este lunes 17 de noviembre. El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros) pasará de 451,01 a 494,75 pesos.

Tramos de 3 a 6 km aumentan de 502,43 a 551,16 pesos, mientras que tramos de 6 a 12 kilómetros que estaban 541,13 ahora costarán 593,61. Por su parte, viajes de 12 a 27 kilómetros, desde el lunes, saldrán 636,11 pesos.

Los incrementos aplicarán a las siguientes líneas nacionales: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194y 195.

Las tarifas de colectivos con jurisdicción nacional estaban congeladas desde julio. Existe una brecha de casi 16% con los cuadros tarifarios de las líneas que dependen del Gobierno bonaerense: el boleto mínimo es de 573,09 pesos desde el 1° de noviembre.