$LIBRA: la comisión de Diputados no pudo ni ver a los Milei, pero promete “informe final” este martes

La Comisión Investigadora del caso $Libra se reunirá el martes 18 de noviembre, a las 16, en la Sala 1 del Anexo A de la Cámara baja, para presentar y aprobar el informe final sobre la promoción de la criptomoneda que el presidente Javier Milei difundió el 14 de febrero de 2025. El documento, compuesto por diez cuerpos con pruebas, testimonios y material documental, será remitido al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano, encargados de la causa penal.

El titular de la comisión, el diputado de la Coalición Cívica–ARI Maximiliano Ferraro, adelantó que se encuentra en las últimas etapas de redacción. Según explicó, el trabajo busca “clarificar” el episodio que involucró al presidente Milei, a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y reconstruir el entramado de responsabilidades políticas detrás de la promoción de la moneda virtual.

La comisión nunca logró acceder a funcionarios del Poder Ejecutivo ni a los propios Milei. Legisladores de la oposición sostienen que esa negativa entorpeció la investigación, aunque aseguran que el informe reúne elementos que refuerzan la sospecha de una posible estafa vinculada a la difusión de la criptomoneda. La Libertad Avanza (LLA) rechazó desde el inicio la creación de la comisión, al considerar que interfería en la labor judicial y que el caso no configuraba un fraude.

En un mensaje publicado en X, Ferraro escribió: “Últimas horas de trabajo intenso antes de presentar el informe el martes. Revisión, contraste y análisis de cada documento, testimonio e información que formó parte de la labor de la Comisión”. Allí mismo agregó: “Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con responsabilidad. El informe final incluirá consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso, para ofrecer una respuesta seria, fundada y completa”.

Horas más tarde reforzó su postura: “Más claro, echale agua. Vuelvo a decir lo mismo: por esto no querían que investiguemos. Por la trazabilidad del dinero, por la información que revelamos, procesamos y distintas instancias coincidieron. Vamos a ser perseverantes y vamos a conocer la verdad”, escribió antes de convocar a la presentación pública del martes.

$LIBRA: el origen del expediente

La comisión se conformó a partir del impulso opositor para indagar el presunto fraude derivado de la publicación que el presidente Milei realizó en redes sociales, donde mencionó a $Libra. Tras el revuelo político y judicial, el oficialismo negó cualquier irregularidad y buscó bloquear la iniciativa parlamentaria.

Ferraro, referente de Elisa “Lilita” Carrió, responsabilizó al Gobierno por “dificultar” el acceso a información clave, especialmente sobre el circuito de fondos y movimientos asociados al proyecto crypto. Aun así, aseguró que el informe final “dejará plasmado todo lo investigado” y que el Congreso entregará a la Justicia una síntesis completa del caso.

Con la votación del martes, la comisión cerrará formalmente su trabajo y la investigación quedará en manos de los tribunales federales.

