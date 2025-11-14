La fiscalía citó a indagatoria a Diego Spagnuolo y a otros 14 imputados por la trama de coimas en ANDIS

El fiscal federal Franco Picardi avanzó con dureza en la causa que investiga la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Tras levantarse el secreto de sumario, el fiscal citó a declaración indagatoria al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, y a otros 14 implicados, entre exfuncionarios y empresarios del sector de las droguerías.

Según la información a la que accedió TN, la investigación habría detectado la existencia de una "organización delictiva". Se investigan maniobras de direccionamiento en la compra de medicamentos e insumos de alto costo, sobreprecios y el presunto pago de sobornos a funcionarios públicos involucrados.

En la mira de la Justicia también quedó el ex número dos de Spagnuolo, Daniel Garbellini, quien también fue citado a declarar. El fiscal asegura haber encontrado indicios de que Garbellini habría montado un "sistema paralelo de pedido de coimas" dentro de la agencia.

El expediente se originó en agosto, tras la escandalosa difusión de audios atribuidos a Spagnuolo. En esas grabaciones, una voz describía un supuesto esquema de retornos del 3% por parte de droguerías proveedoras del Estado. En esas charlas también se mencionaba a la secretaria general, Karina Milei, y a "Lule" Menem, aunque el fiscal aclaró que ninguno de ellos fue imputado.

Toda la maniobra investigada, según la fiscalía, fue en "perjuicio de la administración pública" y, en particular, del sector más vulnerable. Afectó directamente a los beneficiarios del Programa Incluir Salud, que da cobertura a personas con pensiones no contributivas, madres de 7 hijos y mayores de 70 años en situación de pobreza.

Apenas se conocieron las grabaciones, Spagnuolo fue removido de su cargo por decreto del presidente Javier Milei. Desde entonces, no volvió a tener contacto con el mandatario ni con el Gobierno. Actualmente, reside en un country de Pilar y retomó su actividad privada como abogado, un rubro donde tenía cerca de 300 expedientes en curso antes de asumir en la ANDIS.

El abogado de Spagnuolo dice que no habló antes "porque estaba cagado de miedo"

La defensa de Spagnuolo: de la "voz falsa" al celular borrado

La estrategia central de la defensa de Diego Spagnuolo, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, es pedir la nulidad de la causa. El argumento es que los audios que originaron el expediente son "falsos, están editados o hechos por inteligencia artificial".

Según pudo saber TN, el ex funcionario insiste en su inocencia ante su entorno: "Parece que es mi voz, pero no soy yo. Esa conversación no la tuve con nadie". Spagnuolo sostiene que "no recuerda" la charla sobre los retornos del 3% y que el material pudo haber sido "manipulado". Espera poder escuchar las grabaciones ahora que se levantó el secreto de sumario para analizarlas.

Sin embargo, el fiscal ya se opuso al pedido de nulidad y reveló que la investigación tiene "otros elementos" que la justifican, más allá de los audios. El fiscal sostuvo que las grabaciones, por ahora, "no tienen valor probatorio" en sí mismas, pero que hay otras pruebas que complican seriamente al ex funcionario.

Entre esos "otros elementos", Picardi destacó maniobras sospechosas de Spagnuolo justo antes de los allanamientos. El fiscal mencionó que el ex director de la ANDIS habría "borrado información de su celular antes de entregarlo a la Justicia" y que, un día antes de los operativos, "intentó restablecer su cuenta de WhatsApp en otro dispositivo".

