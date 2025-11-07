El abogado de Spagnuolo dice que no habló antes "porque estaba cagado de miedo"

El abogado Mauricio D’Alessandro, defensor de Diego Spagnuolo, afirmó que la Justicia investiga la posible participación de una potencia extranjera en la creación de audios falsos que habrían buscado "desestabilizar" al presidente Javier Milei y que no hizo declaraciones "porque estaba cagado de miedo". “Spagnuolo nunca reconoció esos audios. Fueron grabaciones subrepticias, manipuladas digitalmente y difundidas como parte de una operación de inteligencia”, sostuvo en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Mauricio D'Alessandro es abogado. Fue elegido diputado provincial en Buenos Aires por UDESO en las elecciones del 23 de octubre de 2011, acompañando la candidatura a Gobernador de Francisco de Narváez.

Me gustaría que compartiera con nuestra audiencia los argumentos por los cuales la sorpresa de que su defendido, Diego Spagnuolo, ahora dice que los audios no son de él. ¿Por qué pasó tanto tiempo hasta que lo dijo?

Yo sacaría la palabra “ahora”. Siempre dijo que no eran de él. Para mí ha habido algún tipo de maniobra de inteligencia que inicia con la grabación subrepticia de audios y su transformación y manipulación digital. Está la idea de haber circulado que él se presentaría como arrepentido, que reconocía la autenticidad de los audios y demás. Eso no es cierto. Él nunca reconoció los audios.

Él nunca los reconoció, pero podría perfectamente haber hecho una exposición pública. Podría haberse prestado a un reportaje para despejar las dudas. Esto mismo que usted está diciendo lo podría haber dicho de una manera más asertiva.

Sí, parece sensato lo que usted me dice, pero yo no era en ese momento el abogado de él, ni tengo una consultora de medios. Solo soy abogado, y la realidad es que ni siquiera lo represento a él cuando hablo.

Todos los abogados son un poco psicólogos, ¿no? ¿Cuál es su propia interpretación de qué pasó aquí? ¿Por qué no lo hizo?

Yo creo que ha habido una operación de inteligencia por una pelea entre la oposición y fracciones del Gobierno, en un clima bastante alterado, que muchas veces usted y su línea editorial critican, y yo comparto. En ese estado de nerviosismo, de violencia institucional y verbal que se genera en los medios, Spagnuolo entendió que no tenía que salir a explicar nada, que había que esperar que la causa tuviera volumen.

También creo que él esperó que la Justicia, cuando llegaran esos audios al fiscal o al juez y los tuviera en sus manos, se iba a dar cuenta rápidamente de que habían sido editados, que eran fruto venenoso de un árbol envenenado y no iban a destruir una causa. Y yo también hubiese pensado lo mismo. Y creo que usted también, porque cualquiera que escuche estos audios se da cuenta de que son un chiste.

Le puedo agregar el tema del miedo también, que las personas en situación de miedo toman decisiones irracionales. Ahora, él tiene una relación con el Presidente porque fue su abogado del Presidente. Me hace suponer que tiene afecto por las ideas del Presidente y lo que representa el Gobierno. Hubo versiones que decían que se podía llegar a presentar como un arrepentido. Le hubiera hecho un favor a la verdad y, además, al Gobierno haber dicho que nunca pensaba presentarse como arrepentido.

Nunca lo dijo. Hay alguien que circuló esa versión.

Claro, pero podría haberlo desmentido y haber contribuido tanto a la verdad como a mejorar las chances electorales del gobierno, porque estaba en el medio de una elección, ¿no?

Bueno, a tenor de los resultados, al Gobierno le vino bien todo lo que pasó.

¿Cómo lo interpreta usted? Cuénteme ¿Las denuncias sobre Spagnuolo también le vinieron bien electoralmente al Gobierno?

A la luz de los resultados, todo lo que hizo el Gobierno le vino bien. Pero es solo un comentario.

O sea, ¿sería “a pesar de”?

Algunos hacen el análisis de cuándo empezó a perder Sergio Massa, que era el candidato de todos. Fue el día que, en el debate, se burló de Javier Milei y lo trató de una persona desequilibrada, le puso los tosedores. Ese día empezó a perder Massa.

Todos pensamos que el debate lo había ganado Massa y que eso iba a tener consecuencias electorales, demostrando la falta de competencia o de experiencia de Milei. Y para la población fue lo opuesto: ver a esa persona en una situación de víctima le generó empatía con Milei. En eso sí estoy de acuerdo.

Entonces, tal vez ese es el análisis, así rápido pero sin pensarlo demasiado. Tal vez el hecho de todas las denuncias y la forma en que se ensañaron contra Spagnuolo, Milei y Karina Milei, con los cantos de “alta coimera”, el “3%”, y todas esas cosas con que creyeron que pateaban en el piso a un borracho perdido. Eso terminó resultando negativo para aquellos que promovían la derrota del Gobierno, y el Gobierno terminó ganando.

O sea, habla de la empatía con la persona que está siendo derrotada. Muy agudo e interesante. Déjeme avanzar entonces ahora en los autores del delito, según su posición. ¿Quién los hizo? ¿Qué conjeturas tiene? ¿Quién es el autor material o intelectual del delito?

Lo está investigando Carlos Stornelli. Está investigando una causa con posible participación de potencia extranjera, servicios de inteligencia que modificaron, grabaron subrepticiamente, manipularon e introdujeron audios con el fin de desestabilizar al Gobierno. Y ya declaró Karina Milei en esa causa.

Hace una hora presentamos acá un informe de cómo la inteligencia artificial está avanzando fundamentalmente en audios, con un audio de Axel Kicillof hablando de Cristina Kirchner. Sin embargo, es un audio falso, y la propia inteligencia artificial de X Grok lo da como válido. Lo que realmente me cuesta comprender, Mauricio, es cómo Spagnuolo no salió a decirlo inmediatamente, si es así. Me dejó verdaderamente sorprendido.

A mi también. Ayer estuve en el tribunal y me hicieron llegar un video hoy, donde yo aparezco diciendo algo que no es verdad, pero esto no es solo audio, es con mi cara, hablando en el tribunal donde estuve ayer y con una manifestación que no formó parte de mi presentación. No es perjudicial para mi cliente, pero es solo una demostración más.

Sigo su línea. Me parece lo mismo. No entiendo, no pude indagar todavía con Spagnuolo por qué no adoptó una postura antes. Yo discutí con él lo que había que hacer y él me dice que nunca vio los audios, que no le dieron participación, que creyó que rápidamente la causa se iba a diluir, que nadie iba a tomar esos audios como válidos, porque eran claramente editados. Los abogados que lo asistieron primero fueron varios, no solo los que aparecieron en los diarios. Tuvo muchas visitas de abogados, como pasa en estos casos, porque los abogados somos terribles en ese aspecto. Llaman por teléfono, se ofrecen, manifiestan tener contactos, que alguien los mandó y demás. Le sugirieron que guardara silencio. Yo coincido. Por eso es que lo primero que hice, a los dos días de tomar la causa, fue decir lo que pensaba y lo que él me refirió.

Y le agrego otro elemento más, que potencia lo inverosímil: ¿por qué el Gobierno lo echó si los audios son falsos?

No lo echó. Le digo esto porque tiene un valor. No es solo el valor de la palabra para decir “no, usted se equivocó”. El decreto dice “limitar las funciones de Spagnuolo”. Spagnuolo renuncia y, en lugar de aceptar la renuncia, el Gobierno le limita las funciones con un argumento republicano que todos le reclamamos a los miembros del Poder Ejecutivo. El Gobierno dijo: “Usted está siendo investigado por los posibles hechos de corrupción que están siendo investigados en la Justicia y que merecen el mayor de los respetos al momento de esa investigación. Por lo tanto, para que usted no pueda valerse de su cargo, lo apartamos, limitamos sus funciones hasta tanto la Justicia determine la veracidad de las afirmaciones de los audios que hoy están en estado público”. Es decir, el Gobierno no lo echó: lo limitó, pero lo dejó suelto para que la Justicia pudiera investigar. Como práctica también suena inverosímil, como dice usted, pero como práctica republicana es perfecta, ¿no?

¿Y por qué renunció él?

Tendría que usar una palabra muy coloquial: porque se cagó hasta las patas.

