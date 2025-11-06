De Pedro calificó de "show mediático" el caso Cuadernos: "Cristina es inocente"

El senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro aseguró que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es “inocente” y que el caso Cuadernos “es un show mediático más”.

“Borran a Néstor Kirchner de la escena política. Los pibes casi ni lo conocen, salvo los que son militantes y están informados", y el daño para la sociedad es que “alejan a mucha gente, mucha dirigencia, y buena parte de la sociedad que quisiera participar", agregó en declaraciones a Splendid AM 990 difundidas por NA.

Además señaló que el peronismo "tiene a la presidenta del Partido Justicialista, dos veces Presidenta de la Nación, una vez vicepresidenta, un cuadro, una dirigente y una estadista, presa, como pasaba con Perón."

Caso Cuadernos

El exministro del Interior calificó la "Causa Cuadernos" cuya etapa de juicio oral comenzó este jueves, como un "show mediático más".

"Es otro show parte de la persecución a Cristina para sacarla de la cancha, porque saben que cuando un líder gobernó como ella el recuerdo de la gente que vivió mejor y tuvo con ella mejor calidad de vida, es bueno”, completó.

“El último recuerdo popular de un buen gobierno fue el de Cristina", subrayó De Pedro.

Relación con EE.UU.

También se refirió a los acuerdos con Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional. “Hay una preocupación generalizada sobre cómo va a quedar la Argentina después de esto. Todos sabemos que con el FMI si no te plantás y defendés mejores condiciones, lo que ocurre es que terminan embargando el futuro de la Argentina”, concluyó.