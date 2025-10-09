Coimas en ANDIS: realizan 15 allanamientos en búsqueda de celulares y computadoras

15 allanamientos se llevan a cabo en el marco de la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Nueve de los operativos son en la Capital Federal, y los seis restantes en provincia de Buenos Aires.

Los allanamientos fueron ordenados por la Justicia para dar con los equipos electrónicos pertenecientes a las personas mencionadas en la investigación, luego de haber aparecido en los registros de los primeros teléfonos analizados. El objetivo es incautar teléfonos celulares y computadoras.

Karina Milei, Luis Caputo, Guillermo Francos y Mario Lugones serán interpelados en Diputados

Fuentes policiales informaron a PERFIL que por el momento no se solicitaron detenciones, y que el operativo se centra exclusivamente en la búsqueda de material tecnológico que pueda aportar nuevas pruebas a la causa.

Los allanamientos forman parte de la investigación judicial por supuesta corrupción en el organismo público, que está a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi.

Los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, dieron inicio a la investigación sobre el presunto esquema de coimas en ANDIS.

La causa se inició tras la difusión de audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se refirió a un presunto esquema de pedidos de coimas a laboratorios proveedores de la agencia. En esas grabaciones, fueron mencionados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y Eduardo “Lule” Menem, primo del presidente.

El celular de Spagnuolo fue secuestrado a principios de septiembre como parte de los primeros allanamientos, pero las pericias verificaron que los datos habían sido borrados. Para dar con la información, el fiscal Picardi ordenó recuperar la información, pero esta semana se confirmó que el trabajo realizado por el área de Crimen Organizado de la Policía Federal arrojó un resultado negativo.

Discapacidad: amparo colectivo en Córdoba exige a Andis restituir pensiones

Por este caso, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles las interpelaciones a la hermana del Javier Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, quienes deberán presentarse el próximo miércoles 15 a las 14 horas para brindar explicaciones sobre las denuncias que involucran al organismo.

El Gobierno anunció un nuevo plan de gestión para la ANDIS y prometió mayor transparencia

El Gobierno propuso este miércoles un plan renovado para la Agencia Nacional de Discapacidad, con el objetivo de incrementar la transparencia. Desde el organismo buscan fortalecer la apertura de información y la eficiencia en los procesos de compras y adquisiciones.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) quedó en el centro de la escena por un presunto esquema de coimas en la compra de medicamentos.

Bajo el marco del Decreto 601/2025, publicado en el Boletín oficial este miércoles, la ANDIS "inició un proceso de intervención destinado a modernizar sus operaciones. Con esta nueva etapa, el organismo se compromete a consolidar "un sistema de compras transparente, abierto y eficiente".

Por tal motivo, y en línea con las políticas impulsadas por el Ministerio de Salud de la Nación, la ANDIS habilitó en su página oficial (www.argentina.gob.ar/andis) con acceso directo a la información sobre las contrataciones.

Tras la intervención, el Gobierno designó a un nuevo funcionario en la Agencia Nacional de Discapacidad

A través de botones específicos, los ciudadanos, las empresas y los prestadores pueden consultar el listado actualizado de todas las adquisiciones realizadas por la institución, proyección de gastos y prioridades para el año en curso. Además, está habilitado el acceso a la información sobre proveedores, convocatorias abiertas y verificación de precios.

Desde el Gobierno afirmaron que el nuevo esquema "facilita la participación activa de los prestadores, promueve un mercado más competitivo y equitativo, y ofrece a la ciudadanía herramientas concretas para el control del gasto público".

