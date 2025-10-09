jueves 09 de octubre de 2025
POLITICA
Nuevo modelo de gestión

El Gobierno presentó un plan renovado para la ANDIS y prometió mayor transparencia

El organismo había quedado en la mira tras los audios supuestamente filtrados por su extitular, Diego Spagnuolo, donde hablaba sobre coimas.

ANDIS 02092025
AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD | AFP

El Gobierno anunció este miércoles un nuevo modelo de gestión para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Con el objetivo de incrementar la transparencia, se busca fortalecer la apertura de información y la eficiencia en los procesos de compras y adquisiciones.

Por tal motivo, y siguiendo las políticas impulsadas por el Ministerio de Salud de la Nación, la ANDIS habilitó en su página oficial (www.argentina.gob.ar/andis) una sección de acceso directo a la información sobre las contrataciones del organismo.

Denuncian a Luis Petri por usar un predio del Ministerio de Defensa como "parking" de un recital de rock

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

A través de botones específicos, los ciudadanos, las empresas y los prestadores pueden consultar el listado actualizado de todas las adquisiciones realizadas por la institución, proyección de gastos y prioridades para el año en curso; también la información sobre proveedores, convocatorias abiertas y la posibilidad de participar en compulsas de precios.

Desde el gobierno afirmaron que el nuevo esquema "facilita la participación activa de los prestadores, promueve un mercado más competitivo y equitativo, y ofrece a la ciudadanía herramientas concretas para el control del gasto público".

20250826 Diego Spagnuolo
Tras el escándalo por supuestas coimas, el Gobierno presentó un plan renovado para la ANDIS

Bajo el marco del Decreto 601/2025, la ANDIS "inició un proceso de intervención destinado a modernizar su gestión. Con esta nueva etapa, el organismo se compromete a consolidar un sistema de compras transparente, abierto y eficiente".

El organismo había quedado en el centro de la escena recientemente, luego de que se filtraran audios atribuidos a su extitular, Diego Spagnuolo, en los que se mencionaban presuntos pedidos de coima y se aludía a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

BGD/DCQ

También te puede interesar
En esta Nota