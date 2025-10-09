El Gobierno presentó un plan renovado para la ANDIS y prometió mayor transparencia

El Gobierno anunció este miércoles un nuevo modelo de gestión para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Con el objetivo de incrementar la transparencia, se busca fortalecer la apertura de información y la eficiencia en los procesos de compras y adquisiciones.
Por tal motivo, y siguiendo las políticas impulsadas por el Ministerio de Salud de la Nación, la ANDIS habilitó en su página oficial (www.argentina.gob.ar/andis) una sección de acceso directo a la información sobre las contrataciones del organismo.
A través de botones específicos, los ciudadanos, las empresas y los prestadores pueden consultar el listado actualizado de todas las adquisiciones realizadas por la institución, proyección de gastos y prioridades para el año en curso; también la información sobre proveedores, convocatorias abiertas y la posibilidad de participar en compulsas de precios.
Desde el gobierno afirmaron que el nuevo esquema "facilita la participación activa de los prestadores, promueve un mercado más competitivo y equitativo, y ofrece a la ciudadanía herramientas concretas para el control del gasto público".
Bajo el marco del Decreto 601/2025, la ANDIS "inició un proceso de intervención destinado a modernizar su gestión. Con esta nueva etapa, el organismo se compromete a consolidar un sistema de compras transparente, abierto y eficiente".
El organismo había quedado en el centro de la escena recientemente, luego de que se filtraran audios atribuidos a su extitular, Diego Spagnuolo, en los que se mencionaban presuntos pedidos de coima y se aludía a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
BGD/DCQ