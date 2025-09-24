El diputado nacional de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, rechazó la propuesta de un sector de la oposición que buscaba convocar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que diera explicaciones orales en el Congreso en relación a las presuntas coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“El lilito”, como lo llaman en su espacio político por su cercanía con Elisa “Lilita” Carrió, argumentó que la eventual comparecencia de la hermana del Presidente en la Cámara de Diputados “terminaría siendo un show para una persona que con mucha dificultad se comunica verbalmente”.

El legislador, que es candidato para renovar su banca en las elecciones del próximo 26 de octubre, recordó que Karina Milei ya fue imputada en la causa judicial que investiga los audios filtrados del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y que en ese contexto, "hará uso del artículo 18 de la Constitución Nacional para no declarar, dado que podría incriminarse".

En ese sentido, López advirtió que el asunto "no debería transformarse en un espectáculo político a pocas semanas de las elecciones", y en su lugar afirmó que sería mejor convocar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos y al ministro de Salúd, Mario Lugones.

El diputado nacional de la Coalición Cívica, Juan Manuel López | www.diputados.gov.ar

La postura del diputado abrió una grieta en la oposición, que pretendía contar con la presencia de Karina Milei en el recinto para obtener precisiones sobre las denuncias que pesan sobre la ANDIS.

Con este escenario, el debate quedará limitado al desarrollo de la investigación judicial y a las decisiones internas del Congreso respecto de los pasos a seguir.

NG/ff