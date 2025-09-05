Elisa Carrió y la Coalición Cívica pidieron el juicio político contra el juez Maraniello

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto a la diputada nacional Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes, presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el juez federal Alejandro Patricio Maraniello, quien ordenó una medida cautelar para prohibir la difusión de chats, fotos, audios y videos vinculados a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei

Los dirigentes solicitaron la apertura de un proceso de juicio político por mal desempeño y la eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.

En el escrito, los referentes de la CC pidieron que se suspenda al magistrado, se formule la acusación correspondiente y, en última instancia, se avance en su destitución.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los motivos de la denuncia

La presentación incluye una serie de hechos que, según los denunciantes, configuran un grave incumplimiento de deberes y afectan la independencia judicial:

Censura previa en la causa Karina Milei : el juez ordenó una medida cautelar para prohibir la difusión de chats, fotos, audios y videos vinculados a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. Para Carrió y su equipo, se trata de un “acto de censura previa” que vulnera el derecho constitucional a la libertad de expresión y el acceso a la información pública.

Connivencia con el Ejecutivo : se lo acusa de mantener una relación impropia con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio , con el objetivo de encubrir procesos disciplinarios y penales en su contra.

Tráfico de influencias : como presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), Maraniello habría favorecido a empresas privadas incompatibles con su función judicial, entre ellas los laboratorios HLB Pharma y Ramallo .

Denuncias por violencia de género : el magistrado acumula cinco presentaciones en el Consejo de la Magistratura por abuso moral, sexual y violencia de género, realizadas por personal de su juzgado. Está incluido en el Registro Público de Denuncias contra Magistrados por este tipo de hechos.

Irregularidades en ciudadanía: también se lo investiga por presuntas anomalías en los procesos de otorgamiento de cartas de ciudadanía argentina.

“Un juez que perdió la imparcialidad”

En la presentación, Carrió, Campagnoli y Reyes señalaron que el accionar del juez “evidencia un grave incumplimiento de sus deberes como funcionario, en perjuicio de los intereses públicos y privados confiados a su custodia como magistrado, y del propio prestigio de las instituciones”.

Patricio Maraniello, el juez que frenó los audios de Karina Milei, acumula denuncias por acoso sexual, maltrato laboral y desvío de fondos

“Estamos frente a un magistrado que ha violado su deber de imparcialidad, ha ignorado deliberadamente el derecho vigente, ha abusado de su autoridad en perjuicio de subalternos, y ha menoscabado con sus actos la confianza pública en la Justicia”, remarcaron los dirigentes.

El Consejo de la Magistratura deberá ahora analizar la admisibilidad de la denuncia y decidir si avanza con el procedimiento de remoción.