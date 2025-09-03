Elisa "Lilita" Carrió reveló que tiene un novio de 95 años: "Es muy famoso"

En medio de un clima político tenso, atravesado por las Elecciones Legislativas y el escándalo de las presuntas coimas en discapacidad, Elisa Carrió sorprendió durante una entrevista hablando de un tema distendido y dando detalles de su nueva relación con su novio de 95 años.

"Tengo un novio. Tiene 95 años, está en muy buen estado porque se infiltró vitamina C. Está un poco perdido, pero en mi estado de enfermedad creo que funciona bien. Nos llevamos muy bien", aseguró en diálogo con María O'Donnell y Ernesto Tebembaum al ser invitada al programa 540° de Cenital+.

"Bueno, les cuento la última noticia. Tengo un novio, pero no se los voy a decir porque es un fantasma", comenzó anunciando la líder de la Coalición Cívica. Ante la insistencia de los conductores del programa, entró en detalles, aunque sin revelar su identidad, y explicó que su pareja tiene 95 años y que se ven una vez por semana.

Sobre su nueva relación, "Lilita" profundizó: "Ya estoy en la tercera edad, voy a cumplir 70 y me lleva 25 años, es una buena diferencia. Estoy encantada. Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa y él se va a la suya".

"¿La relación se reduce al beso?", consultó Ernesto Tenembaum intrigado por el nuevo vínculo sentimental de la referente política, a lo que ella respondió: "La relación se reduce a la ternura, nada más. Todo es escondido".

El conductor insistió en saber si no charlaban o se encontraban para tomar un café, a lo que la exdiputada detalló: "No, porque nos ven. Está prohibido comunicarse por Tinder o por WhatsApp. Él es muy famoso, y yo soy muy famosa, por lo menos era".

Antes de hablar de su vida privada, Carrió habló de varios temas de política actual y de su estado de salud. "El mes de agosto fue difícil, porque quería encabezar la boleta de la provincia de Buenos Aires, pero ni la salud ni mi familia me lo permitió. Fue duro para mí saber que ya no puedo tener un cargo público".

"No me da el físico, mi familia sufrió demasiado durante años, este Gobierno tiene una violencia verbal de características que no puedo sostener y no me puedo enfermar más. Otro ACV, otra epilepsia focal podrían ser... pero bueno, lo pasé y ahora ya estoy bien", concluyó.

