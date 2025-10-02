La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará el próximo lunes una presentación ante el fiscal Santiago Schiopetto, en la Fiscalía N° 7, dentro de la causa 3611/2025, donde se investiga al ministro de Defensa Luis Petri por presunta malversación de caudales públicos.

Un informe advierte que el Gobierno habilitó la subasta de terrenos y edificios de las Fuerzas Armadas en todo el país

Según la denuncia, durante cuatro noches del Quilmes Rock 2025 se cedió de manera irregular un predio de Defensa en Villa Martelli como estacionamiento, gestionado por la empresa privada Seeker Parking. La maniobra habría generado más de 80 millones de pesos en ingresos que nunca fueron informados oficialmente.

En primer lugar, el sindicato llevó adelante un pedido de información pública, que lleva tres meses sin respuesta. Señalan que el funcionario responsable es el Coronel Retirado Fernando Roberto Lloveras. "Si bien el funcionario a cargo del CITEDEF reconoció la realización del convenio con Seeker Parking, nunca se demostró cuál fue el destino del dinero", señala el sindicato.

Luego, el sindicato presentó una denuncia en la Oficina Anticorrupción, el pasado 8 de septiembre, donde advirtió que el CITEDEF (Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa) fue usado como playón rentado para estacionamiento durante cuatro noches del festival. Según la presentación, la maniobra no solo habría reportado una recaudación de más de 80 millones de pesos, sino que además implicó el acceso de civiles a un predio donde se guardan secretos militares y material sensible de defensa, lo que representó un riesgo para la seguridad nacional.

"Durante el 5, 6, 7 y 8 de abril pasado, el CITEDEF (Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa de Argentina) facilitó su predio a metros de la Avenida General Paz a la firma Sekeer Parking a cambio de un convenio mediante el cual los empresarios destinarían 20 millones de pesos para financiar 15 proyectos de investigación, lo que no ocurrió".

PERFIL consultó al Ministerio de Defensa sobre el tema, sin respuesta hasta el momento del cierre de esta nota.

"Se trata de un nuevo y grave hecho de corrupción. Se robaron más de 80 millones de pesos en 4 días. Cobraron en efectivo y hasta con el sistema de débito automático. Es increíble. Son de cuarta. Están haciendo de cada organismo un kiosco. Los ingresos quedaron asentados en los libros de guardia. A esta gente no le interesa nada, solo recaudar para la corona. Las autoridades confesaron que hasta recibieron órdenes de la Presidencia de la Nación", dijo Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

Qué dice la denuncia del sindicato

El escrito presentado responsabiliza directamente al ministro de Defensa Luis Alfonso Petri por haber autorizado o permitido esta cesión irregular. Se remarca que los vehículos ingresaron y se estacionaron en zonas críticas, cercanas a laboratorios, depósitos de pólvora, áreas de pirotecnia y hasta el polvorín, lo que significó un riesgo para la seguridad nacional y la exposición de información secreta o reservada.

La denuncia también detalla daños materiales en las instalaciones, como la rotura de una luz de balizamiento del helipuerto, valuada en 600 dólares, y una tapa de cemento que protegía cableado eléctrico, con un costo estimado de entre 15.000 y 23.000 pesos.

ATE presentará pruebas en formato digital —fotos, videos, propaganda de Seeker Parking y documentación interna— que muestran tanto la promoción pública del estacionamiento en el predio militar como la presencia de autos y personas en sectores restringidos. Además, señaló que existían disposiciones vigentes del Ministerio de Defensa que prohibían expresamente este tipo de usos de las instalaciones. Desde el sindicato reclaman que la Justicia determine responsabilidades penales y políticas por el hecho.

