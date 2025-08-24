Bullrich y Petri: otros dos clientes de “la Suizo”

La droguería Suizo Argentina consiguió jugosos contratos por la venta de medicamentos y servicios a los ministerios de Salud, Defensa y Seguridad, según datos oficiales. Las cifras de esas transacciones equivalen a más de 100 mil millones de pesos a partir del 10 de diciembre de 2023.

El dato cobra relevancia luego del allanamiento judicial que terminó con la detención de uno de los accionistas de la firma, Emanuel Kovalivker, con dólares y un pasaporte tras los audios del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo. De acuerdo a la información que surge del portal Comprar.ar, entre otras compras, la cartera de Defensa de Luis Petri sumó para su Hospital Naval Buenos Aires guantes por 105 millones de pesos.

Seguridad, en manos de Patricia Bullrich, también le compró a la empresa. Específicamente, le adquirió a la compañía medicamentos de alto costo por 1680 millones de pesos, dedicados a la Policía Federal, y para nutrir los botiquines de la División Farmacia de la mencionada fuerza, con remedios para el control de HIV por 301 millones de pesos.