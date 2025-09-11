"Combo" Sarmiento y desfiles militares: el video de Luis Petri tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

A menos de un día de que el presidente Javier Milei vetara la Ley de Financiamiento Universitario, el ministro de Defensa, Luis Petri, difundió un video con imágenes de desfiles y entrenamientos militares para saludar a las maestras y maestros en su día, reivindicando la figura de Domingo Faustino Sarmiento y ligando la educación con la formación castrense.

El mensaje de Petri apareció este miércoles en su cuenta de X y generó repercusión por el contexto político en el que se publicó. “La educación es progreso, futuro y libertad”, comenzó el ministro, que acompañó sus palabras con un video de distintas intervenciones del personal de las Fuerzas Armadas argentinas.

En su saludo, Petri recordó a Sarmiento a 137 años de su fallecimiento y citó una de sus frases emblemáticas: “Hombre, pueblo, Nación, Estado, todo: todo está en los humildes bancos de la escuela”. Según él, esa visión impulsó la creación de instituciones claves para las Fuerzas Armadas, como el Colegio Militar de la Nación y la Escuela Naval Militar.

“Hoy seguimos promoviendo una educación de calidad en todos nuestros institutos y transformando el Servicio Militar Voluntario, con más formación, valores, disciplina y vocación de servicio”, afirmó el funcionario.

El ministro también sostuvo que, bajo la gestión de Javier Milei, el Gobierno considera que “una sólida preparación es clave para la defensa de la Nación y de los argentinos”. Y concluyó: “Feliz Día del Maestro a quienes acompañan y guían a nuestros jóvenes en su desarrollo personal y profesional”.

El mensaje, con fuerte impronta castrense, llegó menos de 24 horas después de que Milei enviara al Congreso el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. La norma había sido aprobada en la Cámara de Diputados con 158 votos afirmativos, aunque sin alcanzar los dos tercios necesarios. Ahora, la oposición deberá reunir esa mayoría especial para poder revertir el veto presidencial y volver a tratar el proyecto que busca garantizar el financiamiento de la educación universitaria pública en todo el país.

