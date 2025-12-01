Misiones: se extenderá el boleto estudiantil hasta el 19 de diciembre

El Gobierno de Misiones informó que activo el beneficio del transporte estudiantil gratuito durante las tres semanas finales del ciclo lectivo.

La cobertura alcanzará a todos los niveles educativos sin modificar los procedimientos actuales de acceso.

Boleto Estudiantil

“Esta prórroga responde al compromiso de acompañar a los estudiantes en los exámenes del último tramo del año”, anunció el gobernador Hugo Passalacqua.

Además confirmó en sus redes sociales que la medida se extenderá “hasta el viernes 19 de diciembre para todas las modalidades de servicio de transporte público”.

Los beneficiarios podrán utilizar el mismo mecanismo establecido durante el año académico regular.

BEEGM

El Boleto Estatal Estudiantil Gratuito Misionero es un beneficio que el Gobierno provincial otorga a los estudiantes para garantizar el derecho a la educación.