Brasil lanza por primera vez un misil Aire-Aire

SAN PABLO - No hubo declaraciones oficiales ni tampoco comunicados diplomáticos, como suele ser la norma. Pero la información fue registrada con amplitud por los sitios militares de las Web, y especialmente, en la página de la Fuerza Aérea Brasileña. Brasil acaba de dar un paso gigantesco en la defensa del país: con sus cazas Gripen, de origen sueco, lanzó con éxito un misil Meteor aire-aire. El disparo ocurrió el jueves 27 de noviembre contra un blanco aéreo. Los especialistas sostienen que el misil es capaz de “neutralizar” una amenaza a una distancia de 200 kilómetros.

Es utilizado, además, por Alemania, Francia, España y Gran Bretaña. De hecho, la proeza coloca a los brasileños como los primeros latinoamericanos en contar con ese tipo de arma. Elevando su capacidad disuasoria y de defensa aérea. Y tiene la cualidad de elevar en forma sustantiva amenazas aéreas a distancia, lo que según afirma la cúpula de las Fuerzas Armadas “refuerza la soberanía del extenso espacio aéreo de la nación”.

Hay al menos dos razones que explican la modernización del armamento. Primero, se ajusta al criterio del actual gobierno de acompañar el notable crecimiento económico, industrial y del agro, experimentado desde 2023, con una política de Defensa acorde al lugar ocupado en el mundo. La inversión destinada a Defensa alcanzó la considerable suma de 22.700 millones de dólares.

Pero hay un segundo hecho, que sin duda ha impreso velocidad a ese proceso de renovación de las FF.AA. Se trata de una creciente amenaza de guerra en el Mar Caribe. Si bien Brasil no tiene conexión costera, no puede ignorarse su total proximidad con Venezuela, por el Norte: ambos países comparten 2.199 kilómetros de frontera. Y desde que el norteamericano Donald Trump lanzó su estrategia de intimidación contra Caracas, al posicionar frente a las costas venezolanas el portaaviones USS Gerald Ford, el más poderoso de la Armada estadounidense, la alarma se expandió en Brasilia.

El propio presidente Lula ha dicho, una y otra vez, que América del Sur y Central deben ser regiones de paz, como lo fueron hasta ahora. También ha señalado que cualquier acción bélica en la zona irá a generar una “catástrofe” que se expandirá a todo el continente americano, aunque con foco en el Sur. Para la FAB, este es “un significativo avance para la soberanía y el desarrollo tecnológico del país”, de acuerdo con las declaraciones del Comandante de la Base Aérea de Natal, Brigadier Breno Diogenes Gonçalves. El Meteor es un misil BVR, lo que significa que va más allá del alcance visual y ofrece capacidad de acción contra objetivos de largo alcance como cazas, vehículos aéreos pilotados remotamente (drones) y misiles de crucero, en un entorno con interferencias masivas de contramedidas electrónicas.

La inminencia de una confrontación fue expresada, ayer, a través de una carta que el presidente venezolano Nicolás Maduro envió a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). En ese comunicado, el jefe de Estado caraqueño solicitó a la entidad internacional “ayuda” para enfrentar lo que definió como “una agresión directa de Estados Unidos, que atenta contra la producción de petróleo crudo y la estabilidad de los mercados globales”. El pedido de auxilio lo remitió al secretario general de la OPEP, Haitham al Ghanis, y fue además publicada en la red social Telegram. Según el mandatario venezolano, “el gobierno de Trump pretende apoderarse de las vastas reservas de crudo de nuestro país que son las mayores del mundo, por medio del uso de la fuerza militar letal”.

En el diario paulista Estado de Sao Paulo, el periodista Marcelo Godoy, retrata hoy la situación creada por las amenazas norteamericana en el Caribe, con dos párrafos del célebre escritor Mario Vargas Llosa. En ellos se afirma que las acciones estadounidenses, para lograr cambios de régimen en países americanos, son una gran torpeza de Estados Unidos. Vargas Llosa toma como ejemplo el golpe militar contra el guatemalteco Jacobo Árbenz, que fue sustituido por coronel Castillo Armas. “La victoria conseguida fue pasajera, inútil y contraproducente. Provocó el recrudecimiento del antiamericanismo en toda América Latina y fortaleció los partidos marxistas. Fue la clave para empujar y radicalizar el Movimiento 26 de Julio de Fidel Castro”.