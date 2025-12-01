Según el escrutinio provisorio de las elecciones presidenciales de Honduras de este domingo, el candidato Nasry “Tito” Asfura lidera el conteo con el 40,08% de los votos, seguido de cerca por Salvador Nasralla, que obtiene el 39,67%. Ambos candidatos son de derecha y dejaron atrás a la oficialista Rixi Moncada, quien alcanzó el 19,23%, un escenario que podría marcar el regreso de un partido conservador al poder.

Los resultados preliminares, divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) cerca de las 3 de la madrugada del lunes (hora local), corresponden al 53% de las actas escrutadas, por lo que aún no se puede declarar un ganador definitivo. De acuerdo con la Ley Electoral hondureña, el organismo cuenta con 30 días posteriores a los comicios para emitir los resultados finales.

Honduras vota bajo presión: injerencia extranjera, fractura institucional y la sombra del narcotráfico

La votación contó con la participación de 2,8 millones de electores, de los 6 millones habilitados para elegir al sucesor de la presidenta de izquierda Xiomara Castro. Aunque la jornada se desarrolló con normalidad, la publicación de los primeros resultados se demoró más de una hora debido a problemas técnicos en el CNE, lo que generó incertidumbre en el cierre de la noche electoral.

Tras el primer recorte de votos, difundido antes de la medianoche, Nasralla, un reconocido conductor de televisión de 72 años, declaró: "La diferencia que aparece ahora, 23 mil votos, es nada. Lo importante es que sepamos que en este momento no hay un ganador oficial".

Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal.

Más tarde, el reconocido conductor de televisión de 72 años agregó: “Nosotros vamos a ganar probablemente con unos 200 mil votos al Partido Nacional una vez que estén contabilizadas todas las actas a nivel presidencial”. La diferencia entre los dos principales aspirantes se redujo aún más en el segundo informe del CNE, que reportó 702.359 votos para Asfura y 695.213 para el candidato del Partido Liberal.

Por su parte, Asfura, empresario de la construcción de 67 años y exalcalde de Tegucigalpa, pidió cuidar los votos y señaló: "No voy a darme por ganador, pero puedo decir que hemos trabajado y sabemos nuestros votos. El resultado lo verán al final".

Nasry Asfura lidera el conteo provisional de las elecciones presidenciales en Honduras.

Desde el oficialismo, el expresidente hondureño Manuel Zelaya llamó a mantenerse "en pie de lucha hasta obtener el escrutinio final con el 100% de las actas presidenciales" en respaldo a Moncada. "Es lo moral, patriótico y apegado a una verdad plena que el pueblo ordenó en las urnas y que no podemos desconocer", expresó en una publicación compartida en redes sociales.

Trump apoyó al candidato hondureño Asfura y anunció que indultará a expresidente Hernández

El presidente estadounidense Donald Trump intervino públicamente en la campaña hondureña al anunciar su respaldo a Asfura y prometer un indulto para el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos.

En un mensaje publicado en lared Truth Social, Trump escribió: "VOTA POR TITO ASFURA PARA PRESIDENTE, Y FELICITACIONES A JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ POR SU PRÓXIMO INDULTO".

"Si (Asfura) no gana, Estados Unidos no malgastará más dinero, porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país, sea cual sea", advirtió el republicano.

Donald Trump habló con Nicolás Maduro: "No salió ni bien ni mal"

Si bien Asfura aseguró que no tiene "ninguna vinculación" con Hernández tras el anuncio de Trump, reconoció que el respaldo podría generar "beneficios" para Honduras en materia de normativas migratorias y arancelarias.

Hernández, presidente de Honduras de 2014 a 2022, fue extraditado a Estados Unidos pocas semanas después de dejar el cargo, cuando la actual presidenta, la izquierdista Castro, asumió el poder.

En 2024, fue declarado culpable por un jurado de Nueva York de haber habilitado el ingreso de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, desde Colombia y Venezuela, a través de Honduras.

Donald Trump expresó su respaldo a Nasry Asfura para “combatir a los narcocomunistas” y que Nicolás Maduro no “tome el control” del país.

En otro mensaje, Trump acusó a Nasralla de intentar "dividir el voto de Asfura", y sostuvo que un eventual triunfo de Moncada significaría un triunfo para el presidente venezolano Nicolás Maduro “y sus narcoterroristas”.

El respaldo de Trump al candidato del Partido Nacional responde al rechazo del hondureño al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, en medio del despliegue estadounidense en el mar Caribe y el océano Pacífico.

