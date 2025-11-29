Elecciones en Honduras: tres candidatos con posibilidades y un fuerte temor al fraude

Las elecciones generales en Honduras, programadas para este domingo, se desarrollan en un ambiente de alta polarización, desconfianza institucional y denuncias cruzadas de posible fraude.

El panorama electoral está dominado por tres figuras, representando a los partidos históricamente más influyentes y al partido oficialista actual. Rixi Moncada, una abogada de centro izquierda, es la candidata de Libertad y Refundación (Libre), partido de la actual presidenta Xiomara Castro. Ha ocupado importantes cargos en el gobierno, incluyendo Secretaria de Defensa y Finanzas.

Nasry Asfura, de centro derecha, pertenece al Partido Nacional (PN), y cuenta con el respaldo de Donald Trump. Político y empresario de la construcción, fue alcalde de Tegucigalpa y candidato presidencial en 2021. |

Salvador Nasralla, centro derecha opositor, representa al Partido Liberal (PL). Es un Ingeniero y popular presentador de televisión. Anteriormente fue candidato y se alió con el partido Libre en 2021.

Sondeos y escenario. Los sondeos más recientes sugieren una contienda sumamente reñida y un escenario de empate técnico entre los principales contendientes, lo cual acentúa la tensión, especialmente considerando que en Honduras no existe balotaje.

En el país centroamericano las elecciones se deciden por mayoría simple de votos. Triunfa el candidato que obtiene el mayor número de votos, sin necesidad de alcanzar una mayoría absoluta (más de 50%).

Algunas encuestas muestran un panorama en el que el electorado está dividido en tres bloques muy similares: Nasry Asfura, cerca del 31%; Rixi Moncada y Salvador Nasralla en el 30%.

Otros análisis han señalado que, si bien la contienda es apretada, Moncada es la candidata con “mejor valoración ciudadana” en términos de opinión pública, mientras que Asfura y Nasralla compiten por el voto opositor.

Desconfianza. El proceso electoral está rodeado de un alto grado de conflicto que afecta la legitimidad percibida del resultado. Los focos de tensión son varios.

En primer lugar, existen constantes pugnas y conflictos entre los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), divididos por afinidades partidarias. Esto genera una crisis institucional en el organismo encargado de organizar y supervisar los comicios, afectando la percepción de neutralidad.

Por otro lado, los partidos de oposición (PN y PL) han lanzado denuncias cruzadas de posible fraude antes incluso de la votación, acusando al partido oficialista (Libre) de intentar mantener el poder a toda costa o de presionar a las autoridades electorales.

Organizaciones internacionales como la Unión Europea (UE) y Human RightsWatch (HRW) han expresado preocupación por desarrollos que podrían socavar las instituciones electorales y la transparencia del proceso.

Además, lo que está generando miedo y desaliento son las denuncias de injerencia de las Fuerzas Armadas, fieles al gobierno. Ejecutoras hace 16 años del golpe de Estado de la derecha que derrocó a Manuel Zelaya, esposo de Xiomara Castro –aliada de Nicolás Maduro-, los militares tienen ahora una estrecha cercanía con la familia presidencial.

Hace unas semanas las Fuerzas Armadas pidieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) acceso a las actas para verificar el conteo de votos, aunque la Constitución solo los faculta para custodiar el material de los comicios.

“Es preocupante porque actualmente responden a la presidenta” y esa “extralimitación de funciones” pondría los comicios “en un escenario muy adverso”, dijo la directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Ana María Méndez.

Pese a ser rechazada por el CNE, la solicitud hizo temer una intromisión de los militares a favor del partido Libre si surgen alegatos de fraude el domingo, más aún en ausencia de un árbitro independiente, ya que el CNE está totalmente politizado.