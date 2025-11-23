El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró este domingo en una audiencia judicial en Brasilia que intentó manipular la tobillera electrónica que llevaba como medida cautelar durante un episodio de “paranoia” y alucinaciones provocado por la interacción de los medicamentos que estaba tomando, y negó que se tratara de un intento de fuga. A partir de un presunto intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022, se le impuso la medida, ya que el Supremo Tribunal Federal (STF) consideró que existía un riesgo concreto de fuga y una amenaza al orden público.

Según el acta de la audiencia, presidida por la jueza Luciana Sorrentino, Bolsonaro sospechó que el dispositivo podía contener un sistema de escucha y decidió intentar abrirlo con un soldador, uso que atribuyó a conocimientos técnicos adquiridos previamente. Explicó que el episodio ocurrió cerca de la medianoche y que desistió poco después, cuando, según sus palabras, “recuperó la razón”, y añadió que nunca había experimentado una alteración similar.

A través de una videoconferencia, respondió a preguntas sobre las condiciones de su arresto tras pasar su primera noche en prisión preventiva en la sede de la Policía Federal en Brasilia. También admitió que se encontraba en su domicilio junto a su hija, su hermano y un asesor durante el incidente, y que intentó manipular la tobillera sin asistencia. Señaló que, al percatarse de su error, se comunicó de inmediato con los agentes responsables del monitoreo.

Sorrentino confirmó que la prisión preventiva de Bolsonaro seguirá vigente

El líder ultraderechista aseguró ante la jueza que el dispositivo no llegó a ser cortado ni removido en ningún momento y que no existía intención de escapar de su régimen de prisión domiciliaria. Al analizar los procedimientos, la magistrada confirmó que la prisión preventiva, dictada inicialmente por el ministro Alexandre de Moraes, se mantendrá vigente, al considerar que se realizaron conforme a la ley y que no presentaron denuncias por irregularidades ni abuso de autoridad.

Sin asistencia de las tres personas presentes en su domicilio, Bolsonaro reiteró que la manipulación se debió a un estado de ansiedad provocado por pregabalina y sertralina, recetados por distintos médicos. Además, relató que la alteración le generó sensación de persecución y lo llevó a creer que el sistema de monitoreo funcionaba como una 'escucha'.

Por procedimiento judicial, este lunes el pleno de la Primera Turma del Supremo Tribunal Federal evaluará si ratifica o revoca la prisión preventiva, y la audiencia se realizará sin la participación del ministro Moraes, autor de la decisión. Al mismo tiempo, los abogados de Bolsonaro preparan un recurso contra la pena de 27 años de cárcel impuesta por la tentativa golpista, que fracasó por falta de apoyo de altos mandos militares, cuyo plazo para presentarlo vence el lunes.

Cómo continúa el proceso judicial de apelación de Bolsonaro

El proceso judicial comenzó en marzo de 2025, cuando el Tribunal Supremo Federal de Brasil decidió abrir un juicio penal contra el brasileño y varios colaboradores por presuntamente orquestar un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. Aquella acusación incluye cinco delitos graves: tentativa de golpe, intento de abolición violenta del Estado democrático, pertenencia a organización criminal armada, daño al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos.

Seguido de meses de investigación y juicio, el caso alcanzó un punto clave en septiembre, cuando la mayoría del tribunal condenó a Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión. A partir de entonces, cumple arresto domiciliario en su residencia en Brasilia bajo medidas cautelares, como el uso de una tobillera electrónica, restricciones para comunicarse con determinados contactos, prohibiciones para salir de su domicilio y limitaciones en el acceso a redes sociales.

Ahora, el siguiente paso en el juicio consiste en que la defensa continúe presentando recursos de apelación ante los tribunales nacionales, buscando anular o reducir la condena. Sin embargo, en noviembre de este mismo año se registraron ya importantes rechazos a estos recursos, acercando la sentencia a su firmeza.

Una vez agotados todos los recursos locales y, en caso de no presentarse apelaciones internacionales, la condena quedará definitiva y Bolsonaro deberá cumplirla en prisión cerrada, según la legislación penal brasileña.

