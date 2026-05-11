Resultados ONPE al 99,6%: qué falta para conocer quién enfrentará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta en Perú

La carrera por el segundo lugar en las elecciones presidenciales de Perú continúa abierta a casi un mes de la primera vuelta del 12 de abril. Aunque la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya contabilizó el 99,632% de las actas, la proclamación oficial de los candidatos que competirán en el balotaje todavía depende de la resolución de actas observadas y apelaciones pendientes ante los organismos electorales.

Con el avance del escrutinio, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se mantiene como la más votada de la primera vuelta con 2.846.424 votos válidos, equivalentes al 17,16% del total. Detrás aparece Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 1.995.039 votos (12,03%), mientras que Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, suma 1.973.710 sufragios.

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La diferencia entre Sánchez y López Aliaga ronda los 21 mil votos, una distancia ajustada que mantiene la expectativa política en Perú mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) termina de revisar las últimas incidencias del proceso.

Qué falta para llegar al conteo final de votos en Perú

Aunque el porcentaje de actas contabilizadas está cerca del 100%, el cierre definitivo del proceso electoral no depende solamente del conteo automático de votos. El sistema electoral peruano todavía debe completar varias instancias institucionales antes de oficializar los resultados.

Los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) desplegados en el país trabajaron hasta el 7 de mayo en la revisión de actas observadas y en las audiencias de recuento de votos. Luego de concluir esa etapa, cada JEE debe emitir su Acta Descentralizada de Proclamación de Resultados de Cómputo, documento que posteriormente será remitido al JNE.

Recién cuando todas las actas sean enviadas y las apelaciones pendientes queden resueltas, el organismo electoral podrá proclamar oficialmente a los dos candidatos que competirán en la segunda vuelta presidencial prevista para el 7 de junio.

La diferencia entre actas procesadas y contabilizadas

Uno de los puntos centrales para entender el estado del escrutinio es la diferencia entre “actas procesadas” y “actas contabilizadas”.

Las actas procesadas son aquellas que ya ingresaron al sistema y fueron digitalizadas por la ONPE, aunque todavía pueden presentar observaciones o inconsistencias. En cambio, las actas contabilizadas son las que superaron todos los controles de validación y ya fueron incorporadas oficialmente al resultado electoral.

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Las observaciones suelen estar relacionadas con errores numéricos, firmas faltantes o inconsistencias en la carga de datos. En esos casos, las actas son derivadas al JEE correspondiente para su revisión y resolución.

El trabajo de la ONPE y el interés ciudadano

La ONPE realizó el procesamiento de votos de manera ininterrumpida desde la jornada electoral del 12 de abril a través de 126 oficinas descentralizadas, incluyendo una destinada al voto de peruanos en el exterior.

Según datos oficiales, la página web de resultados electorales registró cerca de 11 millones de usuarios únicos y más de 232 millones de visualizaciones durante el seguimiento del escrutinio, reflejando el fuerte interés ciudadano por la definición presidencial.

En estas elecciones estuvieron habilitados para votar más de 27,3 millones de ciudadanos, de los cuales más de 1,2 millones residen fuera de Perú.

El JNE analiza apelaciones antes de proclamar resultados

En paralelo al trabajo de los JEE, el Jurado Nacional de Elecciones continúa realizando audiencias públicas para resolver apelaciones sobre decisiones tomadas en primera instancia.

El organismo sostiene que este procedimiento busca garantizar la transparencia, autenticidad y legitimidad del proceso democrático peruano.

Por ese motivo, la proclamación oficial no será inmediata cuando el conteo alcance el 100%, sino recién cuando concluyan todas las revisiones pendientes.

Perú entra en la recta final hacia el balotaje

El cronograma electoral establece que la segunda vuelta presidencial se celebrará el domingo 7 de junio de 2026. Ese día, los peruanos elegirán al próximo presidente para el período 2026-2031.

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Con Keiko Fujimori prácticamente asegurada en el balotaje y Roberto Sánchez sosteniendo una ventaja sobre Rafael López Aliaga, el escenario político peruano permanece expectante ante la confirmación oficial del JNE, prevista para mediados de mayo.

Además, el debate presidencial organizado por el organismo electoral y programado para la tercera semana de mayo será una de las últimas grandes instancias de campaña antes de la definición final en las urnas.

LB cp