La Administración de Donald Trump concretó una masiva y esperada desclasificación de documentos vinculados a Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés). A través del sitio web del Departamento de Guerra, el gobierno estadounidense publicó una nueva oleada de archivos que incluye fotografías, informes oficiales de inteligencia y un lote de 46 vídeos de origen militar que permanecían bajo estricto secreto de estado. La medida responde a las exigencias regulatorias y de transparencia impulsadas por miembros del Poder Legislativo norteamericano.

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El contenido de los archivos y las grabaciones militares

El material audiovisual publicado reúne registros capturados por distintas ramas de las fuerzas armadas y de seguridad, como la Guardia Costera de los EE. UU. y la Fuerza Aérea. Entre las filmaciones más destacadas que ahora se encuentran a disposición del público se encuentran:

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Registros de objetos con geometría similar a un "Tic Tac" y esferas brillantes desplazándose a altas velocidades entre las nubes en zonas de conflicto como Afganistán.

Maniobras de objetos sumergidos no identificados (USO) emergiendo de aguas oceánicas.

Múltiples formaciones y enjambres de fenómenos aéreos no identificados rodeando activamente a cazas y aeronaves militares en el espacio aéreo del Golfo Pérsico, el Mar de China Oriental y áreas restringidas dentro del territorio estadounidense.

Entre los registros documentales y operativos más impactantes sobresale el informe de un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea que, en febrero de 2023, derribó un fenómeno aéreo no identificado sobre el lago Hurón utilizando un misil AIM-9X. Asimismo, se incorporaron reportes de orbes de tonalidad naranja brillante revoloteando alrededor de helicópteros militares e informes de inteligencia sobre avistamientos en las cercanías de un campo de pruebas de armas perteneciente a la antigua Unión Soviética.

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El audio del Apolo 12 y la postura de la administración

El archivo desclasificado recupera también una pieza histórica de las misiones espaciales. Se trata de un registro de audio grabado en 1969 durante una sesión informativa médica de la tripulación del Apolo 12. En la cinta, los astronautas Pete Conrad, Richard Gordon y Alan Bean describen haber observado misteriosos destellos y estelas de luz en medio de la oscuridad cósmica mientras intentaban descansar. Pese a la espectacularidad del relato inicial, los análisis posteriores de la NASA concluyeron que las anomalías visuales respondían a efectos biológicos internos de los propios astronautas antes que a fuentes lumínicas de origen externo.

el gobierno estadounidense publicó una nueva oleada de archivos que incluye fotografías, informes oficiales de inteligencia y un lote de 46 vídeos de origen militar.

Por su parte, las autoridades políticas ratificaron el rumbo de la iniciativa de apertura informativa. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, manifestó que el área a su cargo se encuentra alineada con la directiva presidencial para alcanzar un nivel de transparencia sin precedentes respecto al conocimiento que posee el Estado sobre estos fenómenos. En concordancia, el presidente Trump utilizó la plataforma Truth Social para señalar que las administraciones previas fallaron en ser claras sobre la temática y que, mediante estos documentos, los ciudadanos contarán con las herramientas necesarias para evaluar el escenario por sí mismos.

El origen legislativo de la desclasificación

El proceso administrativo que derivó en la publicación de este viernes se inició formalmente el 6 de marzo de 2026, mediante un requerimiento conjunto efectuado por ocho congresistas que exigían acceso a 51 expedientes específicos en custodia de la comunidad de inteligencia. La representante por el estado de Florida, Anna Paulina Luna, había liderado los reclamos en el Congreso fijando plazos previos al secretario Hegseth para la entrega de los videos.

Se trata de un registro de audio grabado en 1969 durante una sesión informativa médica de la tripulación del Apolo 12.

Más allá de la relevancia pública de las piezas, las autoridades técnicas del Departamento de Guerra advirtieron en sus informes complementarios que una proporción considerable de los registros históricos carece de una cadena de custodia plenamente verificada.

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