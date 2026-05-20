La NASA capturó imágenes de los cráteres de Marte en su viaje al asteroide Psyche 16, que contiene reservas de oro

La misión espacial de la NASA volvió a captar la atención de la comunidad científica internacional luego de divulgar nuevas imágenes de Marte tomadas por la sonda espacial Psyche, actualmente en ruta hacia el asteroide Psyche 16, un gigantesco cuerpo rocoso de 225 kilómetros de diámetro ubicado en el cinturón principal entre el planeta rojo y Júpiter que despertó enorme interés debido a su composición rica en metales, incluidos oro y platino.

Durante una reciente maniobra de asistencia gravitacional, la nave no tripulada de la agencia espacial estadounidense registró imágenes de alta resolución de enormes cráteres marcianos, mostrando detalles inéditos de su superficie.

NASA: la nave Psyche cruzó la órbita de Marte y se encamina hacia un asteroide metálico

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Las fotografías de Marte fueron obtenidas mediante el instrumento de navegación óptica Generador de Imágenes Multiespectral (MSI, por sus siglas en inglés) instalado en la nave y forman parte de las pruebas técnicas previas a la llegada al planetoide, prevista para comienzos de la próxima década.

Cráteres esculpidos por el viento en Marte

Estimaciones difundidas por especialistas calculan que el valor potencial de sus recursos minerales equivaldría a cifras astronómicas para la economía mundial. El cuerpo rocoso podría ser el núcleo expuesto de un antiguo planeta primitivo destruido hace miles de millones de años.

La administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, Nicola Justine Fox, enfatizó que “Psyche es más que un asteroide rico en metales. Es una oportunidad única para investigar el interior de un planeta que jamás podríamos perforar en la Tierra”.

La NASA prueba un potente motor de propulsión basado en plasma para futuros viajes a Marte

Psyche 16: la reserva de 2 billones de libras en oro

Científicos de la NASA descubrieron que el asteroide Psyche 16 posee una asombrosa concentración de metales preciosos, principalmente oro en su interior, cuyo valor total representa 2 billones de libras en oro y equivalente a los US$700 quintillones.

El bólido está compuesto principalmente de metales pesados: hierro, níquel y probablemente platino, oro y otros elementos raros. Tanto es así que, según estimaciones, su valor superaría de largo toda la economía mundial, que ronda los 100 billones de dólares anuales, multiplicándose por 100 millones.

Asteroide Psyche 16

Qué se sabe de Psyche 16, el asteroide estudiado por la NASA: una futura fuente de recursos metálicos a gran escala

El Telescopio James Webb de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio registró señales de oxidación e incluso agua en su superficie. Esto sugiere que el codiciado bólido no sólo es una "mina flotante", sino también un laboratorio natural de procesos geológicos inesperados.

PM/LT