La NASA avanza en el desarrollo de una nueva generación de sistemas de propulsión espacial que podrían revolucionar la exploración del Sistema Solar. Ingenieros y científicos estadounidenses del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) comenzaron a probar un innovador motor de plasma alimentado con litio, una tecnología que promete reducir los tiempos de viaje hacia Marte y aumentar significativamente la eficiencia de las futuras misiones tripuladas.

A diferencia de los cohetes químicos tradicionales, que consumen enormes cantidades de combustible en cortos períodos de tiempo, este tipo de propulsor utiliza campos electromagnéticos para acelerar partículas ionizadas, plasma, a velocidades extremadamente elevadas. El resultado es un empuje constante y mucho más eficiente para trayectos prolongados.

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El nuevo sistema experimental pertenece a la categoría de motores magnetoplasma dinámicos, considerados por numerosos expertos como una de las tecnologías más prometedoras para transportar astronautas y grandes cargamentos a largas distancias en el espacio profundo.

Innovador motor de plasma testeado por la NASA

En este sentido, el físico e ingeniero espacial hispano de la NASA, Franklin Chang Díaz, sostuvo: “Estamos entrando en una etapa donde la propulsión eléctrica de alta potencia podría cambiar por completo la arquitectura de las misiones interplanetarias”.

Según trascendió desde laboratorios asociados al programa de tecnologías avanzadas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, el uso de litio como combustible representa una mejora importante frente a otros propulsores eléctricos basados en xenón. El litio posee una alta eficiencia energética y menor masa atómica, lo que podría traducirse en sistemas más compactos y potentes.

Los científicos indicaron que uno de los grandes objetivos es reducir el tiempo necesario para llegar a Marte. Actualmente, una misión tripulada utilizando cohetes convencionales podría tardar entre siete y nueve meses en alcanzar el planeta rojo.

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En relación con ello, el especialista en motores avanzados de la NASA, Chang Díaz, señaló que “el gran desafío de los viajes a Marte es el tiempo. Cuanto más breve sea la travesía, menor será la exposición de la tripulación a la radiación cósmica y a los efectos fisiológicos de la microgravedad”.

Cómo funcionan los propulsores magnetoplasma dinámicos testeados por la NASA

Los propulsores magnetoplasma dinámicos (MPD) por sus siglas en inglés, son motores eléctricos que generan empuje mediante la aceleración de plasma utilizando intensos campos magnéticos y corrientes eléctricas.

La NASA prueba un potente motor magnetoplasma dinámico para futuros viajes a Marte

El funcionamiento básico consiste en ionizar un gas o metal vaporizado,en este caso litio,hasta convertirlo en plasma, considerado el cuarto estado de la materia. Luego, enormes corrientes eléctricas atraviesan ese plasma y generan campos electromagnéticos capaces de expulsar partículas a velocidades impresionantes.

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A diferencia de los motores químicos, que producen explosiones controladas para impulsar una nave, los sistemas MPD ofrecen una aceleración continua durante períodos prolongados. Aunque el empuje inicial es menor, la eficiencia total puede ser muchísimo más alta en misiones interplanetarias.

Uno de los principales beneficios de esta tecnología es el llamado “impulso específico”, una medida que evalúa la eficiencia del combustible. Los motores de plasma pueden alcanzar impulsos específicos varias veces superiores a los de los cohetes tradicionales.

PM/AF