La NASA: "Sentaremos las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte"

El objetivo de la NASA es utilizar la Luna como un campo de pruebas para ensayar operaciones que luego serán utilizadas en la superficie de Marte, un viaje de mayor complejidad debido a las condiciones extremas del entorno. Los voceros e la central espacial aseguraron: “Sentaremos las bases para las misiones tripuladas a Marte”. En esa línea, las futuras bases lunares permitirán analizar el impacto de la radiación espacial y el funcionamiento de hábitats autosuficientes.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio también trabaja junto a empresas privadas y socios internacionales para desarrollar nuevos vehículos espaciales, sistemas de propulsión y módulos habitables.

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La NASA proyecta enviar astronautas a Marte para fines de la década de 2030. Uno de los mayores retos será garantizar la supervivencia de los integrantes de las futuras tripulaciones en el marco de expediciones extremadamente largas y alejadas de la Tierra.

Futuras bases lunares

Especialistas de la agencia espacial estadounidense señalaron que el planeta rojo representa “el siguiente gran paso” de la exploración humana y remarcaron que en las futuras misiones afrontarán desafíos como el abastecimiento de alimentos, el reciclaje de agua y aire, y la producción de combustible fuera de la Tierra.

En este sentido, la directora del Centro Espacial Johnson de la NASA, Vanessa Wyche, subrayó que “Marte representa uno de los desafíos más complejos de la historia de la exploración humana. Necesitamos comprender cómo responderán nuestros astronautas física y psicológicamente durante viajes de muchos meses”.

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El programa Artemis contempla una serie de vuelos progresivos que incluyen misiones orbitales, alunizajes tripulados y la futura instalación de infraestructura permanente en el polo sur lunar.

La directora del Centro Espacial Johnson de la NASA, Vanessa Wyche

El administrador de la NASA, Bill Nelson, destacó que el programa Artemis marcará una nueva era para la humanidad. “Estamos entrando en una etapa histórica de exploración. Lo que aprendamos en la Luna nos permitirá llegar a Marte de manera segura y sostenible".

Allí, la agencia espacial norteamericana planea construir hábitats para astronautas, laboratorios científicos y sistemas capaces de aprovechar recursos presentes en la superficie de la Luna. El organismo espacial trabaja junto a compañías privadas y agencias internacionales para desarrollar nuevas tecnologías de transporte de carga pesada.

Dónde podrá verse la conferencia de prensa de la NASA y sus planes para la base lunar

La NASA realizará una conferencia de prensa el próximo martes 26 de mayo y podrá seguirse en vivo mediante la plataforma oficial NASA+ y también a través de NASA Live, donde la agencia transmite habitualmente lanzamientos, anuncios oficiales y actualizaciones sobre las misiones Artemis.

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Durante la presentación, los directivos detallarán el avance de la futura base lunar permanente que se instalaría en el polo sur de la Luna. El proyecto contempla módulos habitables, laboratorios científicos, sistemas energéticos y plataformas para ensayar tecnologías de exploración espacial profunda.

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