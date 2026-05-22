Un hombre se filtró en el Congreso de EE.UU e increpó a los astronautas de Artemis II: “Nunca han ido al espacio”

En el marco de la audiencia pública vinculada al programa lunar de la NASA, se vivió un tenso e inesperado momento en el Congreso de Estados Unidos. Durante las exposiciones técnicas sobre el futuro de la exploración espacial, un hombre del público irrumpió la sesión e increpó enfáticamente a los integrantes de la tripulación Artemis II: “Nunca han ido al espacio, dejen de mentir”.

El incómodo episodio generó sorpresa entre los presentes y obligó a la rápida reacción de los agentes de seguridad, quienes retiraron al agresor del recinto. Según versiones que trascendieron en medios locales, el cosmonauta Victor Glover miró fijamente al hombre, aunque mantuvo la calma en todo momento, ante la grave acusación lanzada por el hombre.

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Glover, considerado una de las figuras más relevantes de la nueva generación espacial de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, manifestó que “la misión es mucho más grande que cualquier ataque individual”.

Además, el astronauta norteamericano que integró la misión Artemis II sostuvo: “Entendemos que existen muchas opiniones y teorías, pero nuestro trabajo consiste en representar el esfuerzo de miles científicos, ingenieros y especialistas que dedican su vida a la exploración espacial”.

La agencia espacial estadounidense no emitió un comunicado oficial sobre el incidente y reafirmó su compromiso con la “transparencia científica y la exploración espacial tripulada”.

Aunque las teorías conspirativas sobre la llegada del hombre a la Luna existen desde hace décadas, especialistas sostienen que las redes sociales amplificaron este tipo de contenidos en los últimos años.

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Diversos expertos en comunicación científica señalaron que los organismos espaciales enfrentan actualmente el desafío de combatir la desinformación mediante mayor apertura pública, transmisiones en vivo y acceso a documentación técnica.

La reacción de Victor Glover tras la grave acusación a los astronautas de Artemis II

El comportamiento de Victor Glover fue uno de los aspectos más comentados tras el episodio. El astronauta, ex piloto naval y veterano de la misión Crew-1 de SpaceX, mantuvo una actitud firme y profesional pese a la tensión del momento.

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La reacción del astronauta de la NASA, Victor Glover

Quienes participaron de la audiencia aseguraron que Glover respiró profundamente antes de continuar hablando sobre los objetivos técnicos de Artemis II, especialmente acerca de la futura navegación alrededor de la Luna.

Durante una conversación posterior con la prensa, el astronauta remarcó la importancia de la educación científica y el diálogo público.

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“Vivimos en una época donde la información circula rápidamente y no siempre es correcta”, señaló. “Por eso es fundamental acercar la ciencia a las personas y mostrar cómo trabajamos”.

La postura de Glover fue celebrada en redes sociales por numerosos usuarios y especialistas aeroespaciales, quienes destacaron su “templanza” y “capacidad de liderazgo” frente a una situación incómoda.

PM