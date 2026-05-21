Estados Unidos inauguró su nuevo consulado en la capital de Groenlandia en medio de una multitudinaria protesta

Estados Unidos inauguró este jueves su nuevo consulado en la capital de Groenlandia, Nuuk, en medio de una multitudinaria protesta frente a sus puertas. Los residentes de la isla expresaron su rechazo ante la retórica intervencionista del presidente estadounidense, Donald Trump.

La ceremonia de apertura del nuevo consulado contó con la intervención del embajador estadounidense en Dinamarca, Ken Howery. El representante subrayó que "el futuro de Groenlandia lo deciden los groenlandeses".

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Por su parte, los manifestantes corearon cánticos como "Vete a casa, Estados Unidos", mientras ondeaban banderas de Groenlandia y carteles en contra el republicano. Asimismo, se desplegó un importante operativo policial para garantizar la seguridad pública.

Washington decidió trasladar su consulado desde un edificio más pequeño en el puerto a una sede más amplia en el centro de la ciudad. La nueva edificación tiene alrededor de 3.000 metros cuadrados y cuenta con tres plantas.

Protestas en Groenlandia tras la apertura del consulado

Durante una reunión con el enviado especial estadounidense, Jeff Landry, el primer ministro de la isla, Jens-Frederik Nielsen, aseguró que Groenlandia no se encuentra a la venta.

El propio mandatario había anunciado días previos que no asistiría al acto, y tampoco lo hizo ningún miembro de su gobierno. Sin embargo, dijeron presentes algunos políticos y empresarios groenlandeses.

Trump colocó en febrero a Groenlandia dentro de su lista de prioridad en materia de política exterior por motivos de seguridad nacional. Sin embargo, el preacuerdo con la OTAN para reforzar el Ártico y el inicio de reuniones de trabajo entre la Estados Unidos, Dinamarca y representantes de la isla ayudaron a rebajar la tensión.