Pedro Almodóvar cargó contra Trump, Putin y Netanyahu y pidió a los artistas “hablar sin miedo”

Por primera vez en esta edición del Festival de Cannes 2026, el director español Pedro Almodóvar convirtió la conferencia de prensa de una película en una fuerte declaración política. Tras la presentación de Bitter Christmas (Amarga Navidad), el realizador ganador del Oscar llamó a los artistas a pronunciarse frente a los conflictos y tensiones que atraviesan el escenario internacional y apuntó directamente contra líderes como Donald Trump, Benjamín Netanyahu y Vladimir Putin.

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“El creador, desde su pequeña plataforma, cada uno desde la suya, debe hablar sin rodeos”, sostuvo el cineasta español durante su intervención ante periodistas, luego del estreno mundial de su nueva película en la competencia oficial del certamen francés.

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Las declaraciones del director, reconocido por películas como Todo sobre mi madre, Hable con ella y Dolor y gloria, se produjeron en un contexto internacional atravesado por conflictos bélicos, polarización política y debates crecientes sobre el rol público de las figuras culturales.

Pedro Almodóvar en Cannes 2026: el llamado a los artistas contra el silencio

Para Almodóvar, los creadores culturales tienen una responsabilidad que excede la producción artística. En Cannes defendió la idea de que el arte no debe permanecer al margen de las discusiones sociales ni políticas.

“El silencio y el miedo —porque claramente se trata de una expresión de miedo— son una muy mala señal; son una señal de la erosión de la democracia”, afirmó. En ese marco, el director consideró que los artistas deben asumir una función activa frente a aquello que describió como amenazas para las sociedades democráticas.

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“Estamos obligados a convertirnos en una especie de escudo contra estos monstruos como Trump, Netanyahu o el ruso”, expresó, en referencia al mandatario estadounidense, al jefe del gobierno israelí y al presidente ruso.

Las palabras del realizador reavivaron un debate recurrente dentro del mundo cultural: si los artistas tienen el deber de intervenir en la discusión pública o si el arte debe mantenerse separado de la confrontación política.

Las críticas de Almodóvar a Donald Trump y la defensa de Europa

Entre los dirigentes mencionados, el español dedicó uno de sus cuestionamientos más duros a Donald Trump, al advertir sobre lo que considera una amenaza para los valores democráticos y el posicionamiento europeo.

“Trump debe saber que existe un límite para todos sus delirios y su locura, y que Europa nunca se arrodillará ante las políticas de Trump”, declaró.

La afirmación llega en un momento de alta sensibilidad política global, con tensiones diplomáticas, conflictos armados abiertos y una creciente discusión sobre el futuro de las democracias occidentales.

Almodóvar no es ajeno a las posiciones políticas públicas. A lo largo de su carrera, el director español se manifestó en distintas oportunidades sobre derechos civiles, memoria histórica, diversidad sexual y cuestiones vinculadas al poder político y cultural.

“Bitter Christmas”, la nueva película con la que Pedro Almodóvar compite por la Palma de Oro

Las declaraciones políticas del cineasta se dieron luego de la presentación de Bitter Christmas (Amarga Navidad), la nueva tragicomedia con la que compite por sexta vez por la Palma de Oro en Cannes.

La película está protagonizada por Leonardo Sbaraglia, quien interpreta a Raúl, un director de cine que comienza a apropiarse de experiencias y rasgos de las personas que lo rodean para escribir un nuevo guion.

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Según explicó Almodóvar, el relato guarda una relación profunda con su propio recorrido creativo y con las tensiones del proceso de creación cinematográfica.

Con su habitual combinación de melodrama, humor negro y exploración emocional, el realizador vuelve a uno de los terrenos narrativos que marcaron gran parte de su filmografía.

Consultado sobre su vínculo con Cannes y su futuro como cineasta, el director dejó abierta la puerta a nuevos proyectos.

“Voy a extrañar venir a Cannes cuando llegue el día en que deje de hacer películas”, señaló. Sin embargo, aclaró que todavía no contempla un retiro inmediato: “Por ahora creo que voy a hacer una película más; espero seguir encontrando inspiración para otras”. Incluso anticipó que su próximo trabajo tendrá “más humor”.

LV/ff