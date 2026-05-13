Maradona "regresó" al Festival Cannes con la película "El Partido"

La primera vez que Diego Maradona caminó la alfombra roja del Festival de Cannes fue en mayo de 2008. De la mano del cineasta serbio Emir Kusturica, participó del estreno mundial del filme documental Maradona by Kusturica. En esta edición 2026, la "presencia de la ausencia" de Maradona se manifiesta en El Partido, película –también documental–, que los directores argentinos Santiago Franco y Juan Cabral presentaron en la sección Cannes Première 2026, con aplausos y ovaciones.

Maradona eterno. Mayo 2026: en Ciudad de México, forma parte de la expo Panini World Cup Album 2026.

Basada el libro del periodista argentino Andrés Burgo, El Partido cuenta la historia del histórico enfrentamiento entre la Argentina e Inglaterra, disputado en el Estadio Azteca durante el Mundial de Fútbol de 1986. La película incluye imágenes de archivo inéditas y reconstruye aquel duelo titánico como un recuerdo vivo, pero también como la culminación de dos siglos de tensión, encuentros y conflictos entre Argentina e Inglaterra. Desde los primeros contactos y disputas hasta la Guerra de Malvinas, como antecedente directo, El Partido traza un recorrido histórico que reinterpreta lo sucedido en el campo de juego. Lo que sigue es el reportaje conjunto que los directores Juan Cabral y Santiago Franco dieron en Cannes, en la previa a la première mundial de la película.

La Mano de Dios, el pub que funciona dentro de la Embajada Británica en Buenos Aires.

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¿Cómo surgió este tema?

Juan Cabral: Recuerdo que al salir de la escuela, mi abuela Angélica me esperaba viendo la televisión. Estaba viendo un partido de fútbol y le pregunté: "¿Por qué estás viendo esto?”; y me respondió: “Esto es el Mundial y el Mundial no es fútbol. Son los mejores futbolistas de cada país jugando contra los mejores de otro país". Para mí, fue como: "¡Guau! ¿Podemos jugar un partido juntos en todo el planeta? ¡Es increíble!". Era una idea preciosa que todos pudiéramos hacerlo y se me abrió la mente. Y luego, por supuesto, estaba Maradona. Superhombres.

Para quien no sabe de ese partido del 22 de junio de 1986 que se dio en el Mundial de México, ¿cómo les explican por qué sigue siendo mítico cuarenta años después?

JC.: Hay todo este peso de la historia en estas 22 personas, 11 en cada equipo, y casi ni siquiera te das cuenta de las fuerzas que están en ese Estadio Azteca. Allí estaba uno de los jugadores más increíbles de todos los tiempos: Maradona ya era una figura icónica y estaba en su mejor momento. Y además, dirigido por quizá, el entrenador más loco de todos los tiempos, que era (Salvador) Bilardo. Por otro lado, está la selección de Inglaterra, ​​con (Gary) Lineker, el máximo goleador de la Copa del Mundo, y (Peter) Shilton, el jugador que más partidos había disputado. Y luego estaba la guerra reciente (que terminó el 14 de junio de 1982, en las Islas Malvinas). Esto también era parte de ese escenario en ese mundial.

22 de junio de 1986, Mundial de México. El Estadio Azteca, Argentina derrota a Inglaterra en un duelo histórico.

La pregunta fundamental de “El partido” es: "¿Cuándo empieza un conflicto? ¿Cuándo termina?". ¿Qué significa eso concretamente?

J.C.: Queríamos que la gente empezara a pensar en el origen. Nos remontamos doscientos años antes del partido (mundialista), y contamos la historia de ambos países, Argentina e Inglaterra. Estas dos naciones están tan unidas sin siquiera saberlo: inventaron el fútbol y probablemente tengan a los dos mejores jugadores de todos los tiempos. Es una relación muy estrecha.

¿Las Malvinas ocupan un lugar especial en la película. ¿Cómo abordaron ese capítulo?

Santiago Franco: Para los jugadores argentinos, fue algo muy personal. Uno de ellos, Jorge Burruchaga, estaba en el servicio militar (N. de la R: en ese momento era obligatorio). No fue a la guerra pero estuvo a punto de ir. El fútbol lo salvó. Pero muchos de sus compañeros (del servicio militar) no tuvieron tanta suerte. Era un tema muy cercano para ellos.

¿Por que "la Mano de Dios" es el gol de siglo?

JC.: Filmamos en Malvinas en febrero de este año. Y cuando presentamos esas imágenes en el tercer acto, no hay palabras. Ninguna explicación. Es solo un paisaje, muy extraño, muy planetario. Y luego dice: cuarenta años después del partido. Y tenés esa toma que parece un campo de fútbol, ​​pero hay cicatrices en el suelo, trincheras, como si hubieran explotado granadas. Ese es un momento de reflexión, el absurdo de la guerra, y cómo se puede convivir con otra cultura, con otro ser humano.

¿Fue difícil convencer a los jugadores ingleses para que participaran en la película?

JC.: Hay que empezar de cero. ¿A quién le escribís? Teníamos a Flora (Fernández Marengo), la productora, que vivía en el Reino Unido, y yo viví allí durante diez años. Dijimos: no nos vamos a burlar de nadie ni de nada; seremos respetuosos y equilibrados. Y una vez que pudimos mostrarles el material a los jugadores, dijeron: “Ok, todo bien”.

SF: Grabamos todas las entrevistas por separado, en un lugar neutral. No queríamos que supieran quienes habían sido convocados a esos reportajes. Fue una coreografía muy cuidadosa.

JC: Y cuando se juntaron —argentinos e ingleses— empezaron a hablar, cada uno en su idioma. No sé cuánto entendieron pero estaba el lenguaje del fútbol. (John) Barnes nos dijo que durante la primera parte del partido, solo miró lo que hacía Diego (Maradona). En realidad no estaba jugando, solo estaba observándolo.

Paolo Sorrentino, el director italiano que de "la Mano de Dios" hizo una película autbiográfica.

¿Hay algún hallazgo de archivo que resuma el espíritu de “El Partido”?

SF: No es una sola pieza de vídeo en particular, es la combinación. Trabajamos con setenta fuentes diferentes: BBC, Getty, FIFA, Azteca TV, archivos personales, imágenes de guerra, Queen. Fue una pesadilla logística.

JC: Sí había una imagen que no podíamos dejar de incluir. En el entretiempo, una paloma blanca entra al estadio, vuela hacia uno de los arcos y se queda ahí. Es tan poético por lo que significaba para estos dos países, para la guerra. Andrés Burgo, autor del libro en el que se basa la película, vio el montaje final por primera vez acá en Cannes. Había mucho que no había visto, imágenes inéditas de las que ni siquiera era consciente.

Entre la Mano de Dios, el gol del siglo, entre la guerra y el partido, una paloma blanca… “El Partido” dura exactamente 91 minutos. ¿Fue esa la primera decisión que tomaron?

JC: Sí, incluso antes de ver las imágenes, noventa minutos y había un minuto extra, así que fue un partido de 91 minutos. La película dura 91 minutos. Podríamos haberla hecho de cinco horas pero también queríamos que estuviera filmada con una belleza excepcional, que fuera impecable, respetando el archivo y a los actores. Queríamos retratarlos como gladiadores esculpidos, en un hermoso blanco y negro. Algo casi cósmico. Como si el tiempo no existiera, es un momento infinito.

cp