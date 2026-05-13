Fotogalería: homenajes, discursos políticos y estrellas internacionales en el arranque del Festival de Cannes 2026

El 79° Festival de Cine de Cannes comenzó este martes en la Riviera Francesa con una ceremonia atravesada por el homenaje al cine clásico, los discursos políticos y algunas presencias que generaron repercusión inmediata dentro y fuera de la industria. La apertura del certamen, considerado el evento cinematográfico más prestigioso del mundo, dejó una postal que mezcló emoción, tensión ideológica y nostalgia, con la música de The Beatles, la consagración de Peter Jackson y la reaparición pública de James Franco en la alfombra roja.

Durante 12 días, Cannes volverá a convertirse en el epicentro del cine mundial hasta la entrega de la Palma de Oro el próximo 23 de mayo. Pero la jornada inaugural ya dejó en claro cuál será el tono de esta edición: un festival donde el arte, la política y los debates culturales convivirán constantemente.

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Peter Jackson recibió la Palma de Oro honorífica en Cannes

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue el reconocimiento a Peter Jackson, quien recibió una Palma de Oro honorífica por su trayectoria. El cineasta fue presentado por Elijah Wood, recordado mundialmente por interpretar a Frodo Bolsón en la saga de El Señor de los Anillos.

Lejos de mostrarse solemne, Jackson reaccionó con humor y sorpresa al reconocimiento. “Nunca he entendido por qué me dan la Palma de Oro. No soy de los que aspiran a ganarla”, expresó durante su discurso.

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El homenaje incluyó además una interpretación en vivo de “Get Back”, de The Beatles, en referencia directa al documental Get Back que Jackson dirigió en 2021 y que reconstruyó el histórico proceso creativo de la banda británica. Desde su asiento, el director acompañó la canción moviendo los labios y sonriendo ante el tributo.

Jane Fonda inauguró el festival con un fuerte discurso político

La apertura oficial del festival estuvo a cargo de Jane Fonda y la actriz chino-singapurense Gong Li. A sus 88 años, Fonda volvió a convertir el escenario de Cannes en una plataforma de posicionamiento político y cultural.

“El cine siempre ha sido un acto de resistencia”, afirmó la actriz ante una sala colmada de figuras internacionales.

La declaración marcó el tono de una edición donde la política apareció desde el primer día. La presentación oficial del jurado dejó discursos explícitos sobre la situación en Gaza, la libertad de expresión y el lugar que ocupa Hollywood frente a los conflictos internacionales.

Gaza, censura y libertad artística: el debate político atravesó Cannes

El jurado de esta edición está presidido por Park Chan-wook, reconocido por películas como Oldboy. Durante la conferencia de prensa, el cineasta sostuvo que el arte y la política son inseparables.

“El arte y la política no son conceptos contradictorios”, señaló Park. “No se puede descartar una película con el pretexto de que tenga un mensaje político”.

Las declaraciones más contundentes llegaron de parte del guionista escocés Paul Laverty, colaborador habitual del director Ken Loach. Laverty cuestionó abiertamente a la industria de Hollywood y denunció la marginación de actores y artistas que se pronunciaron contra la guerra en Gaza.

En su intervención mencionó a Susan Sarandon, Javier Bardem y Mark Ruffalo, a quienes consideró perjudicados por sus posiciones públicas.

El jurado también está integrado por Chloé Zhao, Stellan Skarsgård, Ruth Negga y Demi Moore, quien atraviesa un nuevo momento de popularidad tras el impacto de La sustancia.

La sorpresiva reaparición de James Franco

Otra de las imágenes más comentadas de la jornada fue la aparición de James Franco junto a la actriz Izabel Pakzad durante la alfombra roja de La Venus électrique.

La presencia del actor generó repercusión debido a su bajo perfil en los últimos años, luego de las denuncias y la demanda judicial presentada en su contra por exalumnas de su escuela de actuación. En 2021, Franco acordó el pago de 2,2 millones de dólares para resolver el caso iniciado por estudiantes que lo acusaron de situaciones de explotación y conducta inapropiada.

Cannes ya había protagonizado debates similares en ediciones anteriores, especialmente cuando decidió inaugurar el festival de 2023 con una película protagonizada por Johnny Depp, en medio de la controversia mediática por sus conflictos judiciales.

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Guillermo del Toro volvió a Cannes con una versión restaurada de “El laberinto del fauno”

El director mexicano Guillermo del Toro también fue protagonista de la primera jornada gracias a la proyección de una versión restaurada en 4K de El laberinto del fauno, a veinte años de su estreno.

La película, ambientada en la España franquista de los años 40, volvió a presentarse como una obra profundamente vigente frente al contexto político actual.

“Vivimos tiempos que hacen que esta película sea más pertinente que nunca”, sostuvo Del Toro, quien además cuestionó la idea de reemplazar la creación artística por herramientas automatizadas.

El cineasta defendió el valor humano detrás del arte y la necesidad de sostener espacios culturales en un contexto global marcado por conflictos, polarización política y debates sobre el avance de la inteligencia artificial.

Cannes 2026 comenzó con una fuerte defensa del cine como espacio cultural

La primera jornada del Festival de Cannes dejó claro que esta edición buscará posicionarse mucho más allá de las premieres y las alfombras rojas. Entre homenajes históricos, debates políticos y figuras polémicas, el festival volvió a mostrar por qué continúa siendo uno de los escenarios culturales más influyentes del mundo.

La combinación entre cine de autor, tensiones geopolíticas y figuras históricas de la industria convirtió al arranque de Cannes 2026 en una declaración de principios: el cine todavía busca ocupar un lugar central en las discusiones culturales y políticas del presente.