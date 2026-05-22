El olor a pólvora, los gases lacrimógenos y la desesperación por el desabastecimiento se adueñaron de la capital boliviana. Lo que comenzó hace tres semanas como un reclamo sindical contra el brutal aumento del costo de vida, mutó este viernes en una guerra abierta para derrocar al Ejecutivo. Miles de manifestantes tomaron las calles y transformaron los alrededores del Palacio de Gobierno en un verdadero campo de batalla, dejando en claro que no aceptarán términos medios ni mesas de diálogo.

En desarrollo...