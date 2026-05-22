viernes 22 de mayo de 2026
INTERNACIONAL
Crisis institucional

Fuego, escasez y gases lacrimógenos en Bolivia: la calle acorrala al Gobierno y exige su renuncia

A solo seis meses de asumir, el presidente Rodrigo Paz enfrenta una ola de protestas que paralizó el centro del poder político. Sectores afines a Evo Morales profundizaron los bloqueos que desabastecen a la población y rechazaron cualquier tregua, empujando al país a un escenario de máxima fragilidad.

Protestas en Bolivia 22052026
Protestas en Bolivia | AFP

El olor a pólvora, los gases lacrimógenos y la desesperación por el desabastecimiento se adueñaron de la capital boliviana. Lo que comenzó hace tres semanas como un reclamo sindical contra el brutal aumento del costo de vida, mutó este viernes en una guerra abierta para derrocar al Ejecutivo. Miles de manifestantes tomaron las calles y transformaron los alrededores del Palacio de Gobierno en un verdadero campo de batalla, dejando en claro que no aceptarán términos medios ni mesas de diálogo.

En desarrollo...

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