Paz renovará su gabinete en Bolivia en medio de bloqueos y escasez

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, anunció que renovará su gabinete para “acercarlo” a la población, en momentos en que alimentos, combustible y medicamentos escasean en las principales ciudades debido a los bloqueos impuestos por manifestantes.

Bolivia en crisis: Rodrigo Paz anuncia cambios en su gabinete en medio de protestas y bloqueos

Paz también anunció la creación de un consejo social y económico para involucrar a más sectores de la sociedad en la toma de decisiones.

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El gobierno afirmó que las protestas, que ya duran casi tres semanas, han provocado una crisis humanitaria, con las ciudades andinas de La Paz y la vecina El Alto aisladas por barricadas en las carreteras. Al menos tres personas murieron en los últimos días al no poder recibir asistencia médica debido a los bloqueos, según el gobierno.

Los manifestantes del sindicato nacional, la federación de agricultores de La Paz y los partidarios del expresidente Evo Morales afirmaron que no cederán hasta que Paz dimita.

Paz dijo que no renunciará y declaró a la prensa el miércoles que el país “vive un punto de inflexión” tras dos décadas de gobierno socialista.

Paz señaló que se necesita un “corredor humanitario” para permitir el ingreso de suministros a las ciudades afectadas, y pidió ayuda a las iglesias y a la Cruz Roja. Alimentos básicos como carne de res, huevos, pollo y algunas frutas y verduras han comenzado a escasear en los mercados de La Paz, mientras que los precios de los productos que aún están disponibles se han disparado.

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Los hospitales advirtieron sobre la escasez de suministros de oxígeno para las unidades de cuidados intensivos, mientras que algunas ambulancias están fuera de servicio por falta de combustible.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó en su cuenta de X que EE.UU. “no permitirá que delincuentes y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”.

El expresidente Evo Morales permanece atrincherado en el recinto de una emisora de radio en la región cocalera del Chapare, protegido por cientos de seguidores ante las órdenes de detención dictadas en su contra por presuntos delitos de abuso sexual de menores y trata de personas. Ha apoyado abiertamente las protestas, aunque niega haberlas organizado. El año pasado, antes de que las elecciones dieran la victoria a Paz, Morales advirtió que “si la derecha gana, vamos a ver si aguanta”.

Paz asumió el cargo en noviembre en medio de una crisis económica. Su luna de miel no duró mucho, ya que intentó frenar el déficit fiscal eliminando gradualmente los subsidios al combustible, lo que provocó un aumento de los costos de transporte.

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Paz ha buscado atraer inversión privada extranjera, al tiempo que ha trabajado en proyectos de ley favorables a los inversionistas en los sectores de minería, litio e hidrocarburos. Esas propuestas se debatirán durante las reuniones del consejo que comenzarán este fin de semana, dijo Paz.

“Pienso ser un gobierno que incorpore todos los sectores”, dijo Paz en la rueda de prensa del miércoles. “Los vándalos, tarde o temprano, tendrán que llegar a la justicia”.

GZ