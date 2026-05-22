FMI, inflación y actividad económica: “Esto podría ser un punto de inflexión para la Argentina”

En diálogo con Canal E, el economista Santiago Casas sostuvo que el respaldo internacional y la desaceleración inflacionaria podrían marcar el inicio de una nueva etapa para la economía argentina. El Fondo Monetario Internacional aprobó un nuevo desembolso de mil millones de dólares para Argentina y el Gobierno suma señales positivas tanto en el plano financiero como en algunos indicadores de actividad económica.

Para Casas, la llegada de esos fondos ya estaba prevista dentro del acuerdo vigente, aunque representa un alivio clave para el frente financiero. “El desembolso ya estaba descontado”, explicó el economista, quien detalló que esos recursos serán utilizados principalmente para afrontar vencimientos de deuda con el propio FMI y otros organismos internacionales.

“Es un puente financiero que se hace para ir cubriendo vencimiento de deuda que ya tiene el Tesoro Nacional”, agregó.

El respaldo de Estados Unidos y la relación con el FMI

Durante la entrevista, Casas destacó el rol estratégico de Estados Unidos en la relación entre Argentina y el organismo internacional. Según planteó, el alineamiento geopolítico actual favorece la mirada positiva del Fondo sobre el programa económico del Gobierno.

“La influencia de Estados Unidos en el fondo es muy grande”, aseguró. Además, consideró que el respaldo norteamericano al Tesoro y al Banco Central fortaleció la estabilidad financiera local. “El tener visto bueno a Estados Unidos siempre es positivo”, sostuvo.

Para el especialista, este escenario de mayor respaldo externo se combina con señales alentadoras en materia económica, especialmente luego del último dato de inflación y de la mejora observada en algunos sectores productivos.

Inflación, actividad y expectativas económicas

Casas remarcó que la inflación de 2,6% representó una señal relevante luego de varios meses de aceleración. “La inflación dio muy buen dato”, afirmó, y señaló que la desaceleración podría convertirse en el inicio de una tendencia más estable en los próximos meses.

En paralelo, destacó la recuperación de ciertos sectores vinculados al comercio exterior y la demanda internacional. “Los sectores ligados al mercado externo han crecido y van a seguir creciendo”, explicó, al tiempo que aclaró que todavía es prematuro confirmar una consolidación definitiva de la recuperación económica.

El economista también consideró que el actual contexto podría marcar un cambio de etapa para el Gobierno luego de semanas atravesadas por tensiones políticas y económicas. “Esto podría ser un punto de inflexión tanto para la actividad económica como para la inflación”, concluyó.