Universidades públicas y estudiantes extranjeros: “El arancel representaría apenas entre el 0,75 y el 1% del presupuesto universitario”

En diálogo con Canal E, el profesor Lucas Luchilo aseguró que el cobro de aranceles a estudiantes extranjeros tendría un impacto económico mínimo y planteó que el verdadero problema educativo argentino está en la formación previa al ingreso universitario.

El debate sobre el posible arancelamiento universitario para estudiantes extranjeros volvió al centro de la escena política. En ese contexto, Luchilo explicó que es necesario diferenciar entre quienes llegan al país exclusivamente para estudiar y aquellos inmigrantes que ya residen en Argentina y luego acceden a la universidad pública.

Según detalló, actualmente hay entre 126.000 y 127.000 estudiantes extranjeros en universidades argentinas, aunque una parte importante cursa en instituciones privadas o cuenta con residencia permanente. “Si vos cobraras un arancel, que yo creo que es ilegal, lo que recaudaría sería del orden de entre el 0,75 y el 1% del presupuesto universitario”, afirmó.

El impacto económico y el debate sobre la gratuidad

Luchilo sostuvo que los estudiantes internacionales no representan un costo significativo para el sistema universitario argentino. Por el contrario, remarcó que generan movimiento económico y aportes fiscales. “Cada estudiante internacional que viene a la Argentina gasta entre 7 y 10.000 dólares por año”, explicó, y señaló que el costo anual por alumno en la universidad pública ronda los 1.600 dólares.

Además, recordó que el Estado argentino ya percibe ingresos a través de trámites migratorios y consulares vinculados a los estudiantes extranjeros. Desde su mirada, el debate económico sobre el arancelamiento pierde fuerza frente a los beneficios indirectos que genera la llegada de alumnos internacionales.

El especialista también destacó que la combinación de universidad pública gratuita e ingreso irrestricto es una característica distintiva del sistema argentino. “Lo que es propio de la Argentina es la combinación de la gratuidad de la universidad pública con el ingreso irrestricto”, sostuvo, al comparar el modelo local con sistemas universitarios de países como Francia y Estados Unidos.

La crisis educativa y la falta de ingenieros

Durante la entrevista, el profesor también se refirió al desbalance entre carreras tradicionales y profesiones estratégicas para el desarrollo económico. Sin embargo, consideró que el problema no puede resolverse únicamente mediante incentivos universitarios.

“Si vos tenés el rendimiento en matemáticas que tenés en la escuela secundaria, por más incentivos que pongas para que vayan a ingeniería, no van a ir”, advirtió. En esa línea, sostuvo que la crisis educativa comienza mucho antes del ingreso a la universidad.

Para Luchilo, el principal desafío del sistema educativo argentino está en fortalecer la enseñanza escolar, especialmente en matemática, lengua y ciencias. “Creo que el esfuerzo hay que ponerlo en una mejora sustantiva de la formación matemática, lingüística y científica en la escuela”, concluyó.