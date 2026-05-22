Retenciones al agro: el Gobierno avanza con la baja para trigo y cebada y el campo celebra mayor previsibilidad

El anuncio realizado por el presidente Javier Milei sobre la reducción de retenciones para trigo y cebada generó una reacción positiva en el sector agropecuario, que venía reclamando señales más claras en materia tributaria y comercial. En diálogo con Canal E, el periodista y economista especializado en mercados agrícolas Ariel Tejera aseguró que la medida representa “un paso importante” para la cadena agroindustrial, especialmente de cara a la próxima campaña de siembra.

“Este es un anuncio que se viene esperando todo el tiempo”, afirmó Tejera, quien recordó que la eliminación de retenciones fue una de las principales promesas de campaña del Gobierno nacional. Según explicó, el esquema aplicado hasta ahora había generado incertidumbre por los cambios temporales en las alícuotas.

Más previsibilidad para el productor y la exportación

El especialista destacó que la principal ventaja de la medida es la previsibilidad que aporta al mercado. “Con este tipo de medidas empieza una previsibilidad de cuál va a ser la nueva alícuota”, sostuvo.

Actualmente, las retenciones para trigo y cebada pasarán al 5,5%, muy por debajo del 12% que regía al inicio de la gestión libertaria. Para Tejera, esto permite que productores y exportadores tengan un panorama más claro sobre la relación entre los precios internacionales y los valores locales. “Realmente le aporta mucha previsibilidad al productor y a toda la cadena”, remarcó el analista.

Además, explicó que la baja impositiva podría traducirse en una mejora de aproximadamente cinco dólares por tonelada para la capacidad de pago de la exportación, aunque advirtió que todavía resta observar cuánto de ese beneficio terminará impactando directamente sobre el precio interno.

La expectativa ahora está puesta en la soja y el maíz

Pese al optimismo, Tejera señaló que el mercado esperaba también definiciones sobre otros cultivos estratégicos. “Resultó un poco extraño que no se hablara del maíz en la conferencia”, indicó, en referencia a que el cereal todavía mantiene derechos de exportación.

En paralelo, el foco del sector está puesto en la soja, principal fuente de ingreso de divisas para la Argentina. El economista recordó que el Gobierno ya redujo parcialmente las retenciones y consideró que el próximo paso debería ser continuar profundizando ese camino.

Para el especialista, el anuncio llega en un momento clave, marcado por el aumento de costos productivos y la necesidad de incentivar la siembra. “Es un paso muy importante de cara sobre todo a la siembra”, concluyó.