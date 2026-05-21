Consumo en Argentina: cae el supermercadismo, pero repuntan el e-commerce y la construcción

El consumo en Argentina continúa mostrando un escenario fragmentado. Mientras los supermercados y mayoristas registran fuertes caídas, otros canales como el e-commerce y algunos rubros vinculados a la construcción comienzan a recuperarse. Así lo explicó Nelson Pérez Alonso, consultor de mercados, durante una entrevista con Canal E.

Según el especialista, “todo el primer trimestre, inclusive hasta abril, lo que viene dando es una caída en las ventas, sobre todo en supermercados y particularmente en mayoristas”. En ese sentido, detalló que el canal mayorista acumula retrocesos cercanos al 8%, mientras que los supermercados se ubican entre el 5% y el 7%.

Además, remarcó que la situación cambia según el canal y la región. “En perfumería tenemos caídas del 30%, pero en el online un aumento del 70%. Igual, este aumento del 70% no compensa la caída del 30%”, explicó, al señalar que el comercio digital todavía no logra equilibrar la pérdida de volumen en los canales tradicionales.

Un consumo desigual según la región

Pérez Alonso destacó que las áreas metropolitanas son las más afectadas por la caída del consumo, mientras que algunas regiones del interior muestran un comportamiento distinto gracias al dinamismo de economías vinculadas al agro y la energía.

En ese contexto, puso el foco sobre Neuquén y el impacto económico de Vaca Muerta. “Neuquén es como si fuera un país aparte”, afirmó, y agregó que la provincia está atravesando un crecimiento acelerado por las inversiones energéticas y la llegada constante de nuevos habitantes.

El consultor aseguró que las proyecciones de producción para el complejo petrolero anticipan un fuerte salto económico: “YPF y todo el complejo Vaca Muerta van a tener que duplicar su volumen de producción el año que viene y van a tener que triplicarlo en el 2028”.

Para Pérez Alonso, este fenómeno impulsará todos los segmentos de la economía regional. “Esto se va a ver prácticamente en todos los segmentos de consumo que hay en la zona”, sostuvo.

Señales de recuperación y cambios de hábitos

Pese a la debilidad del primer trimestre, abril comenzó a mostrar algunos indicadores positivos. El especialista señaló que ciertos segmentos de construcción y comercios de cercanía registraron mejoras. “Se frena la caída y algunos segmentos tienen algunos aumentos”, afirmó. Entre ellos, destacó un crecimiento del 8% en almacenes y kioscos, además del avance sostenido del comercio electrónico.

Otro de los sectores que mostró dinamismo fue el mercado de motos. Según explicó, este crecimiento está relacionado con nuevas formas de movilidad y transformaciones sociales. “La moto se transformó cada vez más en el patrón de movilidad de la gente”, señaló.

En paralelo, advirtió sobre el crecimiento del financiamiento y el aumento de la morosidad en billeteras virtuales. “La mora en las billeteras virtuales en muchos casos llega hasta el 30 o el 40%”, alertó.

Finalmente, el consultor indicó que el patentamiento de autos se mantiene estable, con proyecciones de entre 600 mil y 650 mil unidades anuales para 2025 y 2026.