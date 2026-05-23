El FMI reconoció los logros de Milei, pero advirtió que "los riesgos a corto plazo siguen siendo elevados"

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció los “notables avances” logrados por gobierno que encabeza Javier Milei, pero remarcó que los riesgos que enfrentará el programa de nuestro país en el corto plazo “siguen siendo elevados” debido a la complejidad del contexto internacional y las grandes dudas sobre el resultado de las elecciones presidenciales del año que viene.

FMI

Estabilización económica y "avances legislativos claves"

En documento que compartió en su página oficial, el FMI comenzó reconociendo que las autoridades argentinas "siguen avanzando en la estabilización de la economía, si bien las incertidumbres políticas durante 2025 ralentizaron temporalmente el crecimiento y el proceso de desinflación".

Y añadieron que "la estabilidad continúa sustentada en un sólido marco fiscal, junto con mejoras en el marco monetario y cambiario, que también ayudan a Argentina (ahora exportador neto de energía) a sobrellevar el impacto de la guerra en Oriente Medio”.

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En ese punto, señalaron que “la mejora en la capacidad de gobernanza desde las elecciones de medio término de octubre ha permitido avances legislativos claves, como la aprobación del Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Modernización Laboral".

También reconocieron que "se han mantenido las acciones para desregular y abrir la economía, incluso mediante acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Estos esfuerzos dieron como resultado una reciente mejora en la calificación crediticia”.

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Sin embargo, el FMI remarcó que “el desempeño del programa fue desigual hasta finales de 2025, con retrasos en la reconstrucción de reservas que, junto con la incertidumbre política, afectaron la posición externa de Argentina”, señalando que “si bien se cumplieron las metas fiscales para finales de 2025, no se alcanzó la meta de acumulación de reservas internacionales netas (RIN), debido principalmente al aumento de la dolarización previo a las elecciones”.

Tras esa acotación, reconocieron que “los ajustes posteriores al marco monetario y cambiario, incluida la introducción de un programa diario de compra de reservas, están comenzando a corregir los desajustes anteriores, con la compra por parte del BCRA de alrededor de US$7.500 millones desde principios de 2026”.

Banco Central de la República Argentina

Expansión económica y riesgos "elevados" a corto plazo

Según el FMI, se proyecta que la economía tenga una expansión de “alrededor del 3,5% en 2026, con una inflación al final del período que se sitúe en torno al 25%. Se espera que el déficit por cuenta corriente se reduzca ligeramente este año”.

Pero, nuevamente, advirtieron que “los riesgos a corto plazo para las perspectivas son más equilibrados, pero siguen siendo elevados, ya que las condiciones financieras globales más restrictivas, derivadas de las crecientes tensiones geopolíticas y las incertidumbres políticas previas a las elecciones presidenciales de 2027, podrían afectar la implementación de los programas".

Por ese motivo, señalaron que, "mediano plazo, salvaguardar la sostenibilidad externa requerirá una gestión cuidadosa de la rápida expansión prevista de los sectores primarios”.

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Tras esa aclaración, reconocieron que el gobierno de Javier Milei mantiene “su compromiso de preservar la estabilidad mediante políticas macroeconómicas que equilibren adecuadamente la desinflación, la sostenibilidad externa y los objetivos de crecimiento. Esto se complementa con la continuidad de las reformas estructurales destinadas a impulsar la productividad, la inversión y el empleo formal, al tiempo que se crea una economía más abierta y competitiva”.

Javier Milei

Cuestionamiento al INDEC.

El FMI remarcó que “el retraso prolongado en la actualización del IPC ha dejado la metodología obsoleta y menos representativa de la canasta de consumo actual. Las cuentas nacionales también adolecen de una granularidad y precisión limitadas, lo que refleja, en parte, un año base obsoleto. Las estadísticas del sector externo también presentan limitaciones, ya que los datos devenidos fuera del comercio de bienes solo están disponibles trimestralmente con un retraso de tres meses. Mientras tanto, es necesario modernizar el marco institucional que rige el INDEC”.

Tras señalar esa falla, indicaron que “el personal del FMI está dispuesto a seguir prestando asistencia técnica para apoyar los esfuerzos de las autoridades por abordar estas deficiencias y mejorar la calidad general de los datos”.

Política fiscal y obligaciones a corto plazo

Con respecto a la política fiscal, el FMI señaló que el Gobierno todavía busca un equilibrio “conteniendo el gasto" mediante tres acciones coordinadas: "la racionalización de los subsidios, una mejor focalización de la asistencia social y la priorización del gasto en infraestructura”.

En referencia a la intención del oficialismo de cumplir con sus obligaciones en el corto plazo, el organismo remarcó que el Gobierno tiene un “enfoque integral” a través “de un mayor acceso a los mercados de capitales locales, la venta de activos, las operaciones de recompra con el banco central y los préstamos comerciales garantizados por otros acreedores oficiales”.

HM/DCQ