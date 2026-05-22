viernes 22 de mayo de 2026
ECONOMIA
Conferencia de prensa

Luis Caputo afirmó que no habrá “ajuste” adicional para compensar la baja de retenciones al agro

El titular del Palacio de Hacienda explicó el cronograma de recorte a los derechos de exportación para los granos y la industria. "Queremos dar más certidumbre y menos especulación", definió.

Conferencia de Prensa Caputo 08052026
Luis Caputo | Captura web
Eugenia Muzio
Eugenia Muzio
Redactora de Economía Política. Acreditada en el Ministerio de Economía. Mail: [email protected]
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El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que no seguirá haciendo ajustes “extra” para sostener el superávit fiscal mes a mes tras los anuncios de la baja de retenciones al agro. Además, ratificó que el Gobierno proyecta una mayor recaudación en el próximo tiempo luego de meses de caída sostenida de los ingresos.


“No va a ser necesario hacer ajuste adicional”, contestó el titular del Palacio de Hacienda ante la pregunta de PERFIL. Y aseguró que el equipo económico ve “recuperación” en mediciones adelantadas de “distintos sectores”, acompañado de “un proceso de desinflación” y un “aumento de la recaudación”, definió en conferencia de prensa.

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