Luis Caputo afirmó que no habrá “ajuste” adicional para compensar la baja de retenciones al agro

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que no seguirá haciendo ajustes “extra” para sostener el superávit fiscal mes a mes tras los anuncios de la baja de retenciones al agro. Además, ratificó que el Gobierno proyecta una mayor recaudación en el próximo tiempo luego de meses de caída sostenida de los ingresos.



“No va a ser necesario hacer ajuste adicional”, contestó el titular del Palacio de Hacienda ante la pregunta de PERFIL. Y aseguró que el equipo económico ve “recuperación” en mediciones adelantadas de “distintos sectores”, acompañado de “un proceso de desinflación” y un “aumento de la recaudación”, definió en conferencia de prensa.



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