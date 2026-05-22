A cuánto cerró el dólar hoy, viernes 22 de mayo

A cuánto cerró el dólar blue hoy, hoy viernes 22 e mayo

El dólar blue hoy cerró este viernes 22 de mayo a un valor en el mercado de $1.405 para la compra y $1.430 para la venta.

A cuánto cerró el dólar oficial, hoy 22 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 22 de mayo el dólar blue hoy cerró a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta.

El Gobierno asistirá al PAMI con más de $580.000 millones por la crisis financiera del organismo

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, viernes 22 de mayo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 22 de mayo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.429,30 para la compra y $1.430,90 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, viernes 22 de mayo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy viernes 22 de mayo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy viernes 22 de mayo a $1.481,80 para la compra y $1.482,20 para la venta.

Conflicto judicial por salarios: subas de aportes a la Caja pulverizaron la equiparación con federales

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 22 de mayo a $1.852,50 como referencia de dólar

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 22 de mayo en $1.481,80 para la compra y $1.481,90 para la venta.

La industria automotriz celebró la reducción de retenciones y pidió eliminar impuestos

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 514 puntos básicos este viernes 22 de mayo.

PM