El Gobierno asistirá al PAMI con más de $580.000 millones por la crisis financiera del organismo

El Gobierno nacional oficializó un aporte financiero reintegrable de más de $580.000 millones para el PAMI, en medio de una “crítica situación financiera” del organismo y con el objetivo de garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios para jubilados y pensionados.

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La medida fue publicada en el Boletín Oficial del jueves 22 de mayo a través de la Resolución Conjunta 26/2026, con las firmas del secretario de Finanzas, Federico Matías Furiase; y el secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman.

Según el texto oficial, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados recibirá un total de $580.270.262.261,46 para afrontar “obligaciones asumidas con prestadores y proveedores” y sostener el funcionamiento operativo del organismo.

En los considerandos de la normativa, el Gobierno sostuvo que la decisión se tomó “en atención de la crítica situación financiera por la que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”. A partir de ello, se resolvió avanzar con un esquema de financiamiento mediante Letras del Tesoro Nacional.

Cómo se financiará el aporte al PAMI

La resolución establece que el financiamiento se realizará mediante la ampliación de emisiones de tres Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos, con vencimientos entre julio y septiembre de 2026. El mecanismo se encuadra dentro de las facultades previstas en el artículo 45 de la ley 27.798 de Presupuesto General de la Administración Nacional.

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El 33% del aporte será integrado con una Letra del Tesoro con vencimiento el 31 de julio de 2026, mientras que otro 33% corresponderá a una letra con vencimiento el 31 de agosto de 2026. El 34% restante se completará con una letra que vence el 30 de septiembre de 2026.

De acuerdo con el detalle oficial, el primer instrumento tendrá un valor nominal original de $173.672.159.684; el segundo alcanzará los $164.037.509.356; y el tercero llegará a $187.363.497.440. Cada letra será entregada “a su valor técnico, calculado al 18 de mayo de 2026”.

La normativa también autoriza a distintas áreas vinculadas al crédito público y administración de deuda a suscribir la documentación necesaria para implementar las operaciones financieras previstas en la resolución.

El argumento oficial sobre la situación financiera

El Ministerio de Economía remarcó que la asistencia financiera apunta a garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios que están a cargo del PAMI, en un contexto de dificultades financieras del organismo.

En ese sentido, el texto oficial indicó que el aporte será utilizado para atender compromisos con prestadores y proveedores, además de asegurar el funcionamiento del sistema de atención para jubilados y pensionados.

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La resolución conjunta recordó además que las funciones de coordinación de los sistemas de administración financiera del Sector Público Nacional son ejercidas de manera conjunta por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, dependientes del Ministerio de Economía.

Por último, la medida dispuso que la resolución “entrará en vigencia a partir del día de su dictado”, luego de la intervención del servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía y la publicación oficial realizada este 22 de mayo de 2026.

GZ/fl