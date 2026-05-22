Cobre, litio y oro: los nuevos motores para generar dólares en la Argentina

El gobierno de Javier Milei acelera su apuesta por la minería como uno de los motores de la economía argentina, con medidas destinadas a atraer inversiones, ampliar proyectos extractivos y aumentar las exportaciones de cobre, litio, oro y uranio.

El nuevo mapa exportador de Argentina: las ventas al exterior récord tocando los 100 mil millones de dólares

Según la Agence France-Presse (AFP), el Ejecutivo impulsa un escenario de expansión minera en la Cordillera de los Andes con el objetivo de transformar la matriz exportadora del país y generar nuevas fuentes de divisas.

Desde su llegada a la Casa Rosada en 2023, Milei promovió una agenda orientada a potenciar el desarrollo del sector minero. Uno de los principales instrumentos fue el lanzamiento en 2024 del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un esquema de beneficios impositivos diseñado para captar inversiones multimillonarias en proyectos estratégicos.

“La minería se desplegará por toda la cordillera, generando cientos de miles de puestos de trabajo”, afirmó Milei en marzo, en una definición que AFP destacó como parte central de la estrategia oficial para impulsar el crecimiento económico a través de los recursos naturales.

Semanas después, el Gobierno avanzó con una reforma a la ley de protección de glaciares que permitirá a las provincias habilitar nuevas áreas para la explotación minera. La iniciativa fue celebrada por empresas del sector, aunque también generó cuestionamientos judiciales de organizaciones ambientalistas que advierten sobre el impacto en las reservas de agua.

El Rigi no logró nuevas inversiones y solo benefició a las que ya existían

El cobre y las exportaciones, en el centro de la estrategia

El crecimiento del sector ya comenzó a reflejarse en las exportaciones. Las ventas mineras al exterior crecieron 27% en 2025 y alcanzaron los 6.000 millones de dólares, impulsadas principalmente por el oro y el litio. El Gobierno proyecta que esa cifra supere los US$20.000 millones anuales hacia 2035.

En paralelo, Argentina consolidó su posición como quinto productor mundial de litio y busca avanzar en el mercado internacional del cobre, mineral considerado clave para la construcción, la transición energética y el desarrollo de tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial.

Para el economista Nicolás Gadano, “la matriz exportadora se está transformando” gracias al avance de la minería y los hidrocarburos. El especialista comentó a AFP que estos sectores aparecen como fundamentales para revertir la histórica escasez de divisas de la economía argentina.

El Gobierno lanzó la Mesa Federal Minera junto a gobernadores y empresarios

Uno de los proyectos que mejor refleja esta expansión es Los Azules, ubicado en San Juan y considerado uno de los emprendimientos de cobre más avanzados del país. El proyecto, impulsado por la canadiense McEwen junto a Stellantis y Nuton/Rio Tinto, prevé comenzar a producir en 2030 y alcanzar una extracción de 148.000 toneladas anuales de cobre durante dos décadas.

Por último, el director general del proyecto, Michael Meding, aseguró a a la agencia que el RIGI “ha dado señales muy importantes a inversionistas a nivel internacional” y sostuvo que la reforma vinculada a la ley de glaciares aporta “seguridad jurídica”. Mientras tanto, el Gobierno continúa posicionando a la minería como uno de los pilares centrales de su estrategia económica y exportadora de largo plazo.

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