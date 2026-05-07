El Gobierno lanzó la Mesa Federal Minera junto a gobernadores y empresarios

El Gobierno nacional presentó este jueves en San Juan la nueva Mesa Federal Minera, un ámbito de trabajo conjunto entre Nación, provincias y empresas orientado a impulsar inversiones en el sector y fortalecer proyectos vinculados al cobre, el litio y otros recursos estratégicos.

La apertura del encuentro estuvo encabezada por Karina Milei, quien destacó el potencial minero del país y cuestionó que durante años no se hayan aprovechado plenamente los recursos disponibles.

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“Argentina siempre tuvo un enorme potencial en minería, pero nunca supo aprovecharlo”, sostuvo la funcionaria. Además, comparó el desarrollo local con el de Chile y señaló que el país vecino exporta cifras considerablemente superiores gracias a la explotación minera.

El foco puesto en el RIGI y la seguridad jurídica

Durante la reunión, funcionarios, gobernadores y empresarios coincidieron en la necesidad de consolidar reglas claras y estabilidad macroeconómica para atraer inversiones.

En ese marco, resaltaron el impacto del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones, que actualmente concentra proyectos mineros por unos 42.000 millones de dólares. Según se informó, seis iniciativas ya fueron aprobadas y representan inversiones superiores a los 7.000 millones de dólares.

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También se destacó el rol de la Ley de Glaciares y las proyecciones del sector, que estiman que las exportaciones mineras podrían alcanzar los 20.000 millones de dólares hacia 2035.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, afirmó que tanto Nación como las provincias trabajaron para recuperar seguridad jurídica y generar condiciones para que las empresas concreten inversiones que se traduzcan en empleo.

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que el Gobierno busca convertir a la minería en una política de Estado y remarcó la importancia del respaldo de gobernadores y empresarios.

Gobernadores, empresas y sindicatos

Del encuentro participaron los gobernadores Raúl Jalil, Martín Llaryora, Carlos Sadir, Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego y Maximiliano Pullaro.

Además, asistieron representantes de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, compañías del sector y dirigentes sindicales vinculados a la actividad minera y de la construcción.

El presidente de la cámara empresaria, Roberto Cacciola, sostuvo que la combinación entre estabilidad macroeconómica, cambios regulatorios y el RIGI generó “un escenario ideal” para la llegada de nuevas inversiones y proyectos productivos.

LB